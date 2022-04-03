Kerem Bürsin kaza mı yaptı? Oyuncu Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? Kerem Bürsin'in sağlık durumu

Kerem Bürsin kaza mı yaptı? Son dakika sosyal medya dünyasında Kerem Bürsin'in kaza geçirdiğine ilişkin haberler paylaşıldı. Oyuncunun sevenleri haberleri üzülerek takip etti. Peki ama Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? İşte detaylar...