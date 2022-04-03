Kerem Bürsin kaza mı yaptı? Oyuncu Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? Kerem Bürsin'in sağlık durumu
Kerem Bürsin kaza mı yaptı? Son dakika sosyal medya dünyasında Kerem Bürsin'in kaza geçirdiğine ilişkin haberler paylaşıldı. Oyuncunun sevenleri haberleri üzülerek takip etti. Peki ama Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? İşte detaylar...
2022-04-03 13:14:31
Son dakika sosyal medya dünyasında Kerem Bürsin'in kaza geçirdiğine ilişkin haberler paylaşıldı. Oyuncunun sevenleri haberleri üzülerek takip etti. Peki ama Kerem Bürsin'in sağlık durumu nasıl? Oyuncu Kerem Bürsin trafik kazası mı geçirdi? İşte detaylar...
Kerem Bürsin kaza mı yaptı?
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrılığının ardından Amerika'ya gitmişti. Bürsin'in Amerika'da kaza yaptığı iddia edilmişti.
Kerem Bürsin'in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı.
Yakışıklı oyuncunun menajeri, kaza haberini “Yok öyle bir şey” diyerek sevenlerini bilgilendirdi.
Öte yandan önceki gün ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı. Kerem Bürsin'in kazasının da bu haberlere bağlandığı düşünülüyor.
Kerem Bürsin'in sağlık durumu
Kerem Bürsin'in kaza yapmadığı için sağlık durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. .
YORUMLAR (0)