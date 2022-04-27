Kerem Ali Gürel: “Yüz Tipine Göre Saç Kesimi Yapılmalı”

Uzun yıllardan beri kuaför olarak çalışmalarını sürdüren ve dikkat çeken çalışmalarıyla ön plana çıkan Kuaför Ali Gürel, yüz tipine göre saç kesimi hakkında açıklamada bulundu.

“Kare yüzlerde uzun saç ya da çok kısa saç tercih edilmeli. Bunun yanı sıra yuvarlak yüzlerde katlardan kaçınmak gerekiyor. Yüz tipine uygun saç kesimi, yüzde istenilen görüntünün oluşmasını sağlar.” sözleriyle doğru saç kesimi hakkında açıklamada bulunan Kerem Ali Gürel, müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Yüz tipinin saç kesiminde doğrudan etkide bulunduğunu belirten Gürel, kuaförlük mesleğinde uzun yılların tecrübesiyle hareke ettiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürel, “Yüz tipi, doğru saç kesiminde temel belirleyicidir. Bu nedenle mutlaka saç kesimi öncesinde müşterilerimizin yüz tipine göre önerilerde bulunuruz. Fakat elbette son karar her zaman müşterilerimizindir.” ifadelerinde bulundu.

“Kare Yüzlerde Uzun Saç ya da Oldukça Kısa Saç Tercih Edilmelidir”

Kare yüz tipine sahip kişiler için uzun saç ya da bir hayli kısa saçın uygun olduğunu ifade eden Kerem Ali Gürel, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Kare bir yüz için düz kesim ya da herhangi bir kata sahip olmayan kesim tercih ettiğinizde, yüz daha da kare bir hal alır. Fakat saçlara çok az kat eklendiğinde, yüzün çok daha yumuşak bir görünüm kazandığı bilinmektedir. Bu nedenle özellikle kare yüz tipinde hafif dokunuşlarla saçın hareketlilik kazanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra kare yüz tipi için genellikle çok uzun bir saç ya da kısa bir saç uygun olacaktır.”

“Yuvarlak Yüz Tiplerinde Katlardan Kaçınmak Çok Önemli”

Uzun süreden beri kuaförlük mesleğini icra eden ve mesleğinde deneyim elde eden Kerem Ali Gürel, yuvarlak yüz tipinde katlardan kaçınmanın önemli olduğunu belirtti. “Yuvarlak yüz tipinde nasıl bir kesim yapılması gerektiği sıklıkla merak edilen bir konudur. Yuvarlak yüzlerde katlardan kaçınmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle yuvarlak yüz tipinde tepe bölümüne doku ve hacim kazandırmak çok daha doğru olacaktır. Ayrıca saç kesiminde doğru malzemelerin kullanılması, istenilen görüntünün oluşmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle her kesimde uygun malzemeleri kullanmaya büyük bir özen gösteriyoruz.” .