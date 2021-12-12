Kendinizi negatif enerjiden korumanın 8 yolu

Yaşamımızda olan şeylere verdiğimiz tepkileri değiştirmemiz uzun vadede büyük bir fark oluşturur.

Hayatta her birimiz farklı mücadeleler veriyoruz. Bu mücadele içerisinde ise pozitif kalmak ve olumlu bakış açımızı korumak mental sağlığımız için oldukça önemli. Öte yandan çekim yasasına inananlar bilirler ki, ne düşünürseniz o olur. Bu sebeple aklınızdan ne geçirdiğinize, olaylara nasıl tepkiler verdiğinize dikkat etmek gerekir. Bunun önemini bilenler, pozitif düşünce, meditasyon ya da olumlama gibi yöntemlerle anda kalmaya çalışarak, aurasını temizliyor ve istediklerine ulaşıyor.

Pek çok kişinin bildiği ve dünyada satış rekorları kıran “Secret” isimli kitap da tam olarak bunu anlatıyor. Yani pozitif enerjinin gücü dünyanın hemen hemen her yerinde kabul görüyor. Nitekim biz pozitif kalmaya çalışsak da çevremizdeki olaylar bizi etkileyebiliyor. Negatif enerjiden kaçamayız ancak kendimizi koruyabiliriz. Kulağa biraz imkansız gibi gelse de, yaşamımızda olan şeylere verdiğimiz tepkileri değiştirmemizuzun vadede büyük bir fark yaratır. İşte kendinizi negatif enerjiden korumanın 9 yolu.

1. Her zaman olumlu bir bakış açısına sahip olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın

Başınızı dik tutun ve olumlu düşün. En kötü durumlarda bile iyiyi görmek için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Bu durum bazen gerçekten büyük bir fark yaratır. Düşünceniz zihninize ve size etki eder. Eğer olumsuz düşünürseniz bir süre sonra bu düşünceye inanır ve kendinizden şüphe edersiniz. Buna fırsat vermeyin.

2. Kendinize biraz şefkat gösterin

Kendinize karşı nazik olun çünkü elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Kendinize yüklenmemelisiniz. Hayatta herkes için inişli çıkışlı birçok zaman vardır. Bazı şeylerle başa çıkabilir, bazılarıyla ise çıkamayız. Bu noktada önemli olan ise nerede yanlış yaptığınızı fark edip hatanızı düzeltmektir.

3. Bardağın dolu tarafını görmeye çalışın

Her şeyde olumlu bir yan bulun. Sahip olmadıklarınıza değil, sahip olduklarınıza bakın. Henüz tam olarak farkında olmasanız bile, her zaman şükredecek bir şey vardır.

4. Daha açık olun ve beklentilerinizi saplantı haline getirmeyin

Beklentilerinizin büyük resmi gölgede bırakmasına izin vermeyin. Bazen işler düşündüğünüz gibi olmaz ve bu son derece normaldir. Hayat planladığınız gibi gitmeyebilir. Zaman zaman düşmek gerekir, herkes her istediğine kavuşamaz. Önemli olan ise kalkmayı bilmektir.

5. Çevrenizde toksik insanları tutmayın

Toksik insanların hayatınıza girmesine izin vermeyin. Çevrenizi olumlu ve nazik insanlarla kuşatın. Sizi destekleyen ve sizinle ilgilenen insanlar, hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde size fayda sağlayacaklar.

6. Hayatınızdaki olumsuzluğun kaynağını bulun

Olumsuzluğun nereden geldiğini bulun ve hayatınızda gerekli değişiklikleri yapın. Yeterince dikkatli bakarsanız, kendinize fayda sağlamak için yapabileceğiniz birçok şey var. Negatifi bulun ve onu pozitife çevirin.

7. Soruna üzülmek yerine her zaman çözüme odaklanın

Sorunun kendisinin ne olduğu üzerine kafa yormayı bırakın ve gerçekten eldeki sorunu çözmeye odaklanın. Bir çözüm arayın ve işleri halledeceğinizden emin olun. Yeterince sıkı çalışırsanız, yolunuza çıkan her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

8. Kendinizi sevmeyi öğrenin

İhtiyacınız olan şekillerde kendiniz için orada olmayı öğrenin. Kendinizi daha önce sevmediğiniz tüm şekillerde sevin. Eğer minik bir destek istiyorsanız işte kendinizi daha çok sevmenize yardımcı olacak öneri...Unutmayın siz çok değerlisiniz!

Kaynak: listelist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.