DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
1461 Trabzon FK - Ankaraspor maçı canlı yayın!
Diyarbekirspor - Sarıyer maçı canlı yayın!
Kendini 'Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu
Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçını donmadan HD olarak canlı izle!
TUSAŞ ne iş yapar?
Trabzon namaz vakitleri (26 Aralık 2021 Pazar ile 25 Ocak 2021 Salı)
Fakir markası nedir?
Kapya biberden kahvaltılık sos nasıl yapılır?
Erzincan namaz vakitleri (26 Aralık 2021 Pazar ile 25 Ocak 2022 Salı)
İslam Memiş’ten yüksekten dolar ve altın alanlara tavsiye
Saatin 23:23 olması ne anlama gelmektedir?
Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması
Konya namaz vakitleri 1 aylık ( 126 Aralık 2021 Pazar ile 25 Ocak 2022 Salı)
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Bir Nefes, Bir Sıhhat Gibi

TIMETURK / YAŞAM / Kendini 'Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu

Kendini 'Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu

Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan eski milletvekiliHasan Mezarcı’nın, Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

26 Dakika Önce
2021-12-26 11:43:03
Kendini 'Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu

Kendisini "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'de kendi doğum gününü kutladı.

Doğum gününü kutladığı görüntüleri "Mesih" isimli Twitter hesabından paylaşan Mezarcı, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

s-0b2e6b1b467f880486e11e7611bd963985bff956

hasan_mezarci_noel_i_boyle_kutladi_h43548_16ad9

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH, MUTLU YILLAR MESİH"

Görüntülerde, Mezarcı'nın doğum günü pastasındaki mumları üflerken arkadaşlarının da kendisine "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" diye tezahürat yaparak boynuna sarıldığı görüldü.

457093-oldugu-iddia-edilen-hasan-bP07

"MESİH, 2021 NOELİNİ ŞAHİTLERİYLE BİRLİKTE KUTLUYOR"

Mezarcı doğum günü kutlama görüntülerini kendisine ait Twitter hesabından "Mesih bu akşam 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutluyor..." ifadeleriyle paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş