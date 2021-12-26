Kendini 'Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı'nın doğum günü partisi olay oldu

Kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan eski milletvekiliHasan Mezarcı’nın, Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kendisini "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'de kendi doğum gününü kutladı.

Doğum gününü kutladığı görüntüleri "Mesih" isimli Twitter hesabından paylaşan Mezarcı, sosyal medyada bir anda gündem oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH, MUTLU YILLAR MESİH"

Görüntülerde, Mezarcı'nın doğum günü pastasındaki mumları üflerken arkadaşlarının da kendisine "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" diye tezahürat yaparak boynuna sarıldığı görüldü.

"MESİH, 2021 NOELİNİ ŞAHİTLERİYLE BİRLİKTE KUTLUYOR"

Mezarcı doğum günü kutlama görüntülerini kendisine ait Twitter hesabından "Mesih bu akşam 2021 Noelini şahitleriyle birlikte Düzce'deki evinde kutluyor..." ifadeleriyle paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.