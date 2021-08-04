'Kendimi savunmak için silahımı aldım'

Manavgat'ta görevlilerle tartışıp havaya ateş açtığı için gözaltına alınan Yusuf Güney, saldırıya uğradıklarını ve mecbur kaldığı için ruhsatlı silahına davrandığını söyledi.

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.

Orman memurlarının üzerine yürüdüğü ve havaya ateş açtığı için gözaltına alınan şarkıcı, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Güney, olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı.

"10 KİŞİ SOPALARLA BEN VE ARKADAŞIMA SALDIRDI"

Kısa sürede gündem olduktan sonra Instagram hesabından açıklama yapan Güney, şunları söyledi:

"Yaşanan üzücü ve hiç hak etmediğim bir durumu iç yüzüyle anlatan videoları paylaşacağım. Ormanları bile bile yanmaya terk eden kendini bilmezlere laf ettim diye 10 kişi sopalarla ben ve arkadaşıma saldırdılar. Sözde orman bölge müdürlüğünün ekibinden olan ahlaksız canilerin elinden kurtulmak için can güvenliğimiz için arkadaşıma öldüresiye saldırdıklarını görüp arabamın içine kendimi savunmak için yöneldiğimde ki hepsinin isimlerini paylaşacağım sizlerle kardeşlerim."

"HAVAYA İKİ EL ATEŞ ETMEK ZORUNDA KALDIM"

"Sopalarla arabanın içinde darbedildim kendimi ve arkadaşımı korumak için zamanında terör mensuplarından aldığım yüzlerce tehditden dolayı evet bunu ilk kez duyuyorsunuz kendime taşıma ruhsatlı aldığım silahla havaya hiçbir tehlike durumu arz etmeden iki el ateş etmek zorunda kaldım. Öfkesi dinmeyen halen daha bizi darbeden canilere karşı daha ileriye gitmemek için kaderime razı olup silahımın jarjörünü çıkarıp arkadaşıma teslim ettim ve biz o esnada halen daha darbediliyorduk."

"JANDARMA YETİŞMESEYDİ KOMADAYDIK"

"Jandarma ekiplerimiz imdadımıza yetişmeselerdi biz şuan komadaydık. Neden bu olay yaşandı paylaşacağım videolarda izleyeceksiniz kardeşlerim. Günlerdir uykusuz perişan halde bir yerlere koştururken her zaman ekiplerimizin değerini bilin onların hakkı ödenmez çalışmalarını engellemeyin diye videolar paylaştım. Ama gelin görün ki zaten izleyeceksiniz siz buyurun haklıyı haksızı belirleyin. Bu durumda ne kadar mağdur olsam da yine de küskün kırgın değilim. Herkes perişan, sinirli, gergin empati yapıp anlayışla karşılamak lazım ama durum yargıya intikal etti bekleyip göreceğiz. Ve merak işimin başındayım mücadeleme devam edeceğim. Saygılar sevgiler sağlık diliyorum sizlere."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.