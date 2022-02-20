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TIMETURK / YAŞAM / Kenan Işık'ın sağlık durumu | Son dakika Kenan Işık nasıl? 'Ailesi her gün...'

Kenan Işık'ın sağlık durumu | Son dakika Kenan Işık nasıl? 'Ailesi her gün...'

Kenan Işık'ın sağlık durumu | Sevilen oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık yıllardır komada yaşamını sürdürüyor. Yakın arkadaşından Ozan Zeybek, Kenan Işık hakkındaki yeni gelişmeleri sevenlerine aktardı. İşte son dakika Kenan Işık haberleri...

2 Saat Önce
2022-02-20 14:31:29
Kenan Işık'ın sağlık durumu | Son dakika Kenan Işık nasıl? 'Ailesi her gün...'

Sevilen oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. 2014 yılında beyin kanaması geçiren Işık yıllardır komada yaşamını sürdürüyor. Yakın arkadaşından Ozan Zeybek, Kenan Işık hakkındaki yeni gelişmeleri sevenlerine aktardı. İşte son dakika Kenan Işık haberleri...

Kenan Işık'ın sağlık durumu

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, fenalaşıp dengesini kaybedince kafasını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti. Oyuncu o günden bu güne komada yaşamını sürdürüyor.

8 yıldır komada olan Işık'ın yakın arkadaşı Aspor'a verdiği röportajda;

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." açıklamasında bulunarak ünlü oyuncunun hayranlarını sevindirdi.

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