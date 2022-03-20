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Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?
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Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?

Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Geçtiğimiz gün Etiler'de açıklama yapan Kenan İmirzalığlu ikinci bebekleri için sorulan soruları yanıtladı. Peki ama Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-20 11:03:28
Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?

Geçtiğimiz gün Etiler'de açıklama yapan Kenan İmirzalığlu ikinci bebekleri için sorulan soruları yanıtladı. Peki ama Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne? İşte detaylar...

Kobal ve İmirzalıoğlu çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti ne?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 2016 yılında dünya evine girdi. Çift, 2020 yılında ise Lalin'i kucaklarına aldı.

Kısa bir süre sonra Kobal'ın tekrar hamile olduğu öğrenildi. İlk bebekleri kız olan çiftin ikinci bebeklerinin de kız olacağı belirtildi.

Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne?

Gazetecilere yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu, yeni projeler için imza atmadığını belirtti. İkinci bebeğinin adı sorulan İmirzalıoğlu ''İsim konusu belli olmadı arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar" diyerek oradan ayrıldı. .

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