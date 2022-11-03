Kemanın ustası “Sammy Violin”

Türk asıllı Kanadalı müzisyen Sammy Violin/Sammy V. (Samuel Erkişi), sanatçı geleneğe sahip bir ailenin ilk çocuğudur yedi yaşında piano çalarak müzik hayatına başlamıştır.

Daha sonra armoni ve müzik teorisi dersleri alarak müzik hayatına ilk adımını atan Sammy V, on iki yaşına geldiğinde ortaokuldaki müzik öğretmeninden esinlenerek keman çalmaya karar verir. Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleri ile müzikal bir yolculuğa çıkan Sammy V, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nü kazanmış ve 2011 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

Bu yıllarda Ankara'da pek çok grupla sahne alan Sammy V, 2009 yılında TRT Balkan Konserleri'nde misafir sanatçı olarak sahne almıştır. Ankara yıllarında, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Zekai Tunca ve Ayhan Tekin Orkestrası gibi tanıdık isimlerle çalışmaya başlayan Sammy V. aynı zamanda yurtdışında da pek çok festivalde Türkiye'yi temsil etmiştir. Sammy Violin, altı kişilik grubu ile Avrupa dışında da festivaller de de boy göstermiştir.Birçok albüm kaydında yer alan Sammy V, turnelere de çıkarak büyük başarılara imza atmıştır.

SAHNE DURUŞU VE SENTEZ TARZI İLE İZLEYİCİLERİ ADETA BÜYÜLÜYOR

Avrupa ülkelerinde oldukça popüler olan Sammy Violin, “Kemanın Ustası” tabiri ile anılan başarılı bir sanatçıdır. Dünyanın her yerinden büyük viritiozlerden etkilenmiştir. Sammy V' nin gösterileri hem doğu (oryant) hem de batı seslerinin özlerine sahip bir gösteri olarak bilinmektedir. Sammy V'nin nefes kesen hakimiyeti, kendisine hayran bırakan tonu ve karizmatik duruşu ile izleyicileri büyülerken aynı zamanda izleyenleri sahnede kendisine odaklamasıyla ünlüdür. Sammy Violin' in evrensel çekiciliği, merakı ve çok yönlü olan müzikal ilgisi onu “Uluslararası Keman Sanatçısı” unvanına taşımıştır.

Sammy Violin' in yuksek enerjisi izleyicileri kendisine hayran bırakırken, farkli tarzi da sahnede farkını ortaya koymaktadir.

Sammy Violin, 2012 yılında vatani görevini yerine getirdikten sonra; Toronto Kanada'daki “Humber College' dan yüksek lisans derecesinde kabul almış ve bu kente taşınmıştır. Bu tarihten itibaren “Toronto Senfoni Orkestrası, Scarborough Filarmoni Orkestrası” gibi prestiji yüksek sahnelerde yer alan Sammy V, 2016 yılında ise hazırlamış olduğu ilk solo teklisini “Sun Sun Sun” etiketi ile yayımlamıştır.

MODERN PARÇALARIN COVER USTASI

Sammy Violin, 2018-2020 yılları arasında Latin, Hip-Hop ve İngilizce pop müziğin keman cover'larini kendi tarzında yorumlayarak tekrardan piyasada göz önüne gelmiştir. Yaptığı coverlariyla dikkatleri üzerine çekmeyi başararak, Güney Amerika Konserleri'ne de bu yıllarda başlamıştır. Ayrıca 19 Ekim 2022 tarihinde, Amerikan Ulusal Basketbol ligi NBA'de Toronto şehrini temsil eden “Toronto Raptors” ın Cleveland Cavaliers maçı öncesi (2022-23 Home Opener) sezon açılış show ünü gerçekleştirmiştir.

Miami, New York, Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Cartagena-Kolombiya, Hannover-Almanya, Dublin-İrlanda, Yunanistan ve İtalya'da uluslararası sahnelerde boy göstermeye başlayan Sammy Violin, diğer müzisyenlerden bağımsız çalışmalar da yürütmektedir. Sammy Violin, 2022 yılında “Corazon Español” adlı Flamenko eserini ATD Müzik/ Net D yapımcılığı ile birlikte yayımlamış ve bir video klip de çekmiştir.

Şu anda Toronto Kanada'da hayatına devam eden Sammy V, Kuzey Amerika'nin her yerinde gösteriler yaparak sahnelerde yer almaktadır. Sammy Violin aynı zamanda 40'tan fazla albüme eşlik etmiştir .