Kedilerin iyileştirici görevi

Kedilerin insan hayatındaki yeri ve değerinin insan sağlığı ve güvenliği bakımından ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Kediler hakkındaki efsaneler bir yana yaşanan tecrübeler kedilerin insanların psikolojik ve fizik sağlığında da dikkate değer yeri olduğunu gösteriyor

Kedilerin insan hayatındaki yerini ve önemini işaret eden paylaşım dizisi, bu cana yakın varlıklar hakkında önemli bilgiler paylaştı...

KEDİLERİN İYİLEŞTİRİCİ GÖREVİ



Kedisi olanlar çok şanslı... Bir kedinin iyileştirici görevi

Kedi uğultu frekansı... Kedilerin kemikleri iyileştirdiğini biliyor muydunuz? Evcil kediler aslında fiziksel refahımıza katkıda bulunabilir.

KEDİLERİN MIRILTISI



20 ila 50 Hz arasında mırıldanan bir kedinin titreşimine maruz kalmak, kemik yoğunluğunu arttırır, ağrıyı hafifletir, tendonları iyileştirir, vb. Rus sporcular performanslarını artırmak için Kedinin 50 Hz'lik mırıltı frekansına ayarlanmış "the Purr" adlı makine kullandılar.

KEDİLERİN İNSAN VÜCUDUNA ETKİSİ



Belki de bu yüzden kedilerin 9 canı vardır. "Çoğu insan kedilerin hiçbir şey yapmadıklarını, tembel olduklarını ve yemek yemekten ve uyumaktan başka bir şey yapmadıklarını düşünüyor. Öyle değil! Bir kedinin görevi nedir bilir misiniz?

Tüm kediler, her gün vücudumuzda biriken negatif enerjiyi ortadan kaldırma gücüne sahiptir, uykuya daldığımız anda bu enerjiyi emerler. Ailede birden fazla insan varsa ve sadece bir kedi varsa, o kadar çok insanın enerjisini emerek aşırı miktarda olumsuzluk biriktirebilir.

EVDE KEDİ BESLEMEK

Uyurken, vücudu bizden aldığı olumsuzluğu yayar. Çok stresliysek, tüm bu negatif enerjiyi serbest bırakmak için yeterli zamanı olmayabilir ve bu yüzden onu serbest bırakana kadar yağ olarak birikir. Evde birden fazla kediye sahip olmak iyidir, böylece ağırlık onlara yayılır.

KEDİLERİN KORUYUCULUĞU

Ayrıca geceleri bizi korurlar, böylece uyurken evimize veya odamıza istenmeyen hayaletler girmez. Bu yüzden bizim Yatağımızda uyumayı seviyorlar. Ve eğer iyi olduğumuzu düşünüyorlarsa, bizimle yatmazlar. Etrafımızda garip bir şey olduğunda, Yatağımıza atlayıp bizi korurlar.

Bir insan evimize geldiğinde ve kediler bize zarar vermek için orada olduklarını ya da kötü olduklarını hissederlerse, bizi "korumak" için etrafımızı sararlar.

BİR KEDİ EVİNİZE GELİRSE...

Kedileriniz yoksa ve başıboş bir kedi evinize gelir ve onu ev olarak kabul ederse, bunun nedeni şu anda bir kediye ihtiyacınız olmasıdır. Başıboş kedi size yardım etmek için gönüllü oldu. Bu görev için evini seçtiği için kediye teşekkür et.

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