Kedi sahiplerinin en sık yaptığı 25 hata

Son yıllarda kedi sahiplenme oranının hızla artması sevindirici bir durum fakat bazı kedi sahipleri bir kediye nasıl bakılması gerektiği konusunda yeterince deneyimli değil. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Birazdan okuyacağınız ve çok sık yapılan bu hatalara son vermek belki de kedinizin hayatını kurtaracaktır. Bu konuda bilinçlendikten sonra, kedisi olan yakınlarınıza bu tavsiyeleri vererek minik dostlarımızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. İşte kedi bakımında sık sık yapılan bazı hatalar:

1. Su kabını sık sık değiştirmemek, sıvı alımına dikkat etmemek.

Kedinizin suyu her zaman temiz olmalı. Kaptaki durgun su daha hızlı bakteri, toz toplar ve burnu hassas olan kediler bu suyun içilmemesi gerektiğini anlar. Bu yüzden genellikle musluğa yönelirler.

Su kabının plastik olması kötü kokuyu daha da artıracaktır. Bu nedenle görseldeki gibi bir kedi çeşmesi alabilirsiniz. Haftada 1-2 defa yaş mama vermek de kedinizin sıvı alımını destekleyecektir. Kedilerin böbrekleri hassas olduğu için bol bol sıvı tüketmeleri gerekir. Ayrıca evin iki farklı noktasına su kabı koyabilirsiniz.

2. Çok sık yaş mama vermek

Evet, kediniz yaş mamaya bayılıyor olmalı fakat çok sık vermek onların yararına değil. Özellikle de basit market mamalarını verirseniz kedinizin bağışıklık sistemi zayıflar ve mantar gibi hastalıklara karşı direnci azalır. Bunun, birinin her gün fast food yiyerek beslenmesinden bir farkı yoktur.

Ayrıca kuru mamayı da dengeli bir şekilde vermeniz gerekir. Tombik olmaları onları her ne kadar sevimli gösterse de farkında olmadan yaşam sürelerini kısaltabilirsiniz.

3. Kedinize özel mama seçmemek

Kısırlaştırılmış kedi için ayrı, çok uzun tüylü kediler için ayrı mamalar satılmaktadır. Bunları dikkate alarak özel formüle edilmiş mamaları kedinize vermeniz gerekir.

4. Alıştığı mamasını aniden değiştirmek

Kediler mama konusunda oldukça seçicidirler, bir anda farklı bir mamaya geçiş yapmanız kedinizi strese sokabilir ve daha az yemesine neden olabilir. Kusma, bulantı, ishal gibi durumlar dahi görülebilir.

Farklı mamaya geçiş yaparken, bir hafta boyunca eski mamayla yeni mamayı karıştırarak vermelisiniz; yeni mamanın dozunu her gün biraz daha artırıp kedinizin alışmasını sağlayabilirsiniz.

5. 24 saatten fazla yalnız bırakmak

Kediler köpeklere kıyasla daha bağımsız canlılardır fakat yalnızlığı çok sevdikleri söylenemez. Eve yeterince mama ve su bırakmış olmanız yeterli değildir. Yalnız kaldıklarında stres altında olurlar, buna çok fazla maruz kaldıklarında uzun vadede ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir.

6. Evdeki odaların kapılarını kapatmak

Kedinizi tek bir odaya kapatırsanız onun keşif güdülerine engel olursunuz. Hatta kapıları açmayı bile öğrenebilirler. Rahat rahat gezebilecekleri bir ortam yaratmalısınız.

7. Kumunu düzenli olarak değiştirmemek

Fazla pislenmiş bir kuma tuvaletini yapmak istemezler. Bu nedenle evin farklı bir noktası onlar için daha cazip gelebilir. Bu da kedinizin depresif hissetmesine neden olur. Temiz olmayan bir tuvalet bakteri ve parazit tehlikesini de artıracaktır.

Ayrıca kum seçiminde de dikkat etmeniz gerekir. Bazı ucuz kumlar inşaat kumundan halliceolduğu için kedinizin akciğerlerine girerek ciddi hastalıklara neden olabilir.

8. Kedinizi evdeki kimyasal temizlik malzemelerinden uzak tutmamak

Evi temizlemek için kullandığınız deterjanlar kedinizin patilerine, tüylerine bulaşabilir. Kediniz bunları solursa veya tüylerini yalarken temas ederse zarar görebilir. Küçük canlılar oldukları için oransal olarak çok fazla zararlı madde alacaklardır, bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Doğal ve zararsız temizlik maddelerini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

9. Pencere ve balkonda file kullanmamak

Kediler içgüdüsel olarak yüksekliğin bir tehlike olduğunu sezerler, bu yüzden asla aşağıya düşmeyecekleri yanılgısına kapılabilirsiniz fakat yüksekten düşerek yaralanma/ölme vakaları ne yazık ki çok fazladır.

Tehlikeli noktalara çıkarken dengesini kaybedebilirler veya bir kuşun peşinden atlayabilirler. Özellikle de kızgınlık dönemindeki kedilerde bu tip kazalar çok fazla görülmektedir.

Camlara ve balkonlara file yaptırbilirsiniz. Üstelik bunun için sadece yüksek bir katta yaşamanız gerekmez, kediler alt katlardan atlayıp çıktıklarında araba ve sokak köpeği gibi alışkın olmadıkları tehlikelere maruz kalabilirler.

10. Dışarıda bir hayvan sevdikten sonra elinizi yıkamadan kedinizi sevmek

Evcil kediler sokaktaki hastalıklara karşı daha hassas olabilirler. Üstelik fip gibi ölümcül bir hastalığı kedinize bulaştırabilirsiniz. Kesin tedavisi olmayan bu hastalığın masrafları 30 bin lirayı bulabiliyor, buna rağmen sonuç çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

11. Mama paketlerinin ağzını açık bırakmak

Havayla temas eden mamalar kolayca bayatlar. Mama konusunda hassas olan kediler bu yüzden mama yemeyi kesebilir, taze mama yiyememesi beslenme sorunlarına neden olabilir. Özellikle de 10 kg üstü paketlerde mamanın havayla temas etmemesine dikkat edilmelidir.

12. Kedinizi hareketsiz bırakmak, onunla oyunlar oynamamak

Nasıl ki insanlar için hareketsiz bir yaşam sağlık sorunlarına neden oluyorsa aynı durum kediler için de geçerlidir. Üstelik bizden çok daha atik canlılar oldukları için kediniz için evi daha eğlenceli bir ortama dönüştürmeniz gerekir. Hem can sıkıntısını önleyip stresten uzak tutarsınız hem de obezite tehlikesini önlersiniz.

13. Elektrik kablolarını kemirmelerine izin vermek

Kediler kemirmeyi, tırmalamayı seven canlılardır fakat söz konusu elektrik kabloları olunca bu konuda tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Akıma kapılma tehlikelerine karşı kablolarınızı kablo koruyucu içerisinden geçirebilirsiniz. Kemirmesi için kedinize oyuncaklar alarak onlara yönelmesini sağlayabilirsiniz.

14. Tüylerini düzenli olarak taramamak

Taranmayı sevdikleri için hem stres seviyeleri düşer hem de daha az tüy dökerler. Ayrıca kendilerini yalarken daha az tüy yutacakları için midelerinde tüy yumağı oluşumunu önlemiş olursunuz.

15. Yıkamak

Kedinizi yıkamanıza gerek yoktur. Antimikrobiyel tükürükleri ile kendilerini yaladıkları için her zaman temizdirler. Yıkadığınız takdirde stres altında olacaklardır.

16. Tıraş etmek

Sıcak havalarda rahatlayacaklarını düşünerek yapılan yaygın bir hatadır. Oysa uzun tüyler sıcaklığın deriye ulaşmasını engelleyerek onları daha serin tutar. Keçelenen tüyler için tıraşlamak istiyorsanız tüylerin tamamını değil sadece o bölgeyi tıraş etmeniz gerekir.

17. Bağırarak, vurarak cezalandırmak

Mutfak tezgahına çıkmasından, koltuğunuzu tırmalamasından rahatsızlık duyuyorsanız asla şiddet uygulamamalısınız. Dikkatini farklı yerlere yönlendirerek buralardan uzak durmasını sağlayabilirsiniz.

18. Lastik, poşet gibi nesnelerle oynamasına izin vermek

Bu tip malzemelerde sığır jelatini bulunduğu için kediler bunları yutmak isteyebilir, bu da sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açar. Bağırsaklarda düğümlenebilen bu maddeler kedinizin acı çekmesine neden olacaktır.

19. Kedinizi sigara dumanına maruz bırakmak

Bir insan için bile hayatî zararları olan sigara dumanı, sizden çok daha küçük olan bir kediyi sandığınızdan çok daha fazla etkiler. Pasif içici olan kedinizin ciğerleri zarar görebilir. Özellikle alerjik solunum yolu reaksiyonlarına neden olabilir.

20. Evdeki bitkilerin kediniz için zararlı olup olmadığını bilmemek

Evdeki bazı bitkiler kedinizin sağlığına zararlı olabilir. Böbrek hasarının oluşmaması için aşağıdaki bitkileri evde beslememenizde fayda var:

Poinsettia bitkisi (Atatürk çiçeği)

Ökseotu

Çobanpüskülü

Noel kaktüsü

Yonca

Hedera helix (İngiliz sarmaşığı)

Paskalya zambağı

21. Kısırlaştırmamak

Kedi popülasyonu zaten çok fazladır; sokaklarda, barınaklarda bakımsız kediler varken hâlâ kedi çoğaltma çabasına girişmek bir sorumsuzluktur. Kısırlaştırmadığınız kediler hormonal etkilerle kızgınlık dönemlerinde evden kaçıp balkondan atlayabilir. Kısırlaştırılmamış dişi kedilerde meme tümörü ve piyometra gelişme riski kısırlaştırılmış kedilere göre daha fazladır.

Özellikle de cins kedi sahiplerinin çok fazla uyguladığı bu davranış, gerçek bir hayvanseverin asla yapmaması gereken şeylerin başında gelir. Cins kediler hakkındaki içeriğimizi buradan okuyabilirsiniz:

22. Kemik, süt, salam, çiğ balık gibi besinler vermek

Kemiklerin kedinizin yemek borusuna, midesine hasar verme olasılığı vardır. İç organlarda yırtılmalara sebep olabilir. Kediler annelerini emmeyi bırakmalarının ardından sindirim sistemleri sütteki laktozu parçalayamaz. Bu nedenle mide krampı, kusma, ishal gibi sonuçları olabilir. Diğer zararlı besinleri bu içerikte bulabilirsiniz:

23. Düzenli olarak veteriner kontrolüne götürmemek

Kedinizin iyi göründüğünü düşünseniz de fark edemediğiniz bazı sorunları olabilir. Düzenli kontroller sayesinde sağlık sorunlarını erken aşamada tespit edebilirsiniz.

24. Aşırı bakım yapmak

Evet, bu kadar maddeyi uygulamak bir aşırı bakım gibi gelebilir fakat bunlar olması gereken temel bakımlardır. Bazıları fazla hassasiyet gösterip ipin ucunu kaçırabilir. Kedinizi bunaltacak kadar bakım yapmak onun stres altında olmasına neden olacaktır.

25. Ve asla ama asla onu evden atmayın. Bu fotoğraf, eve alışmış bir kedinin barınağa verildikten sonra stres nedeniyle kendi tüylerini yolmasını gösteriyor.

Hem evdeki hem de sokaktaki kedilere, köpeklere ve diğer tüm hayvanlara çok iyi bakın...

Kaynak: webtekno.com