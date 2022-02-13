KDV yüzde kaç düştü? KDV oranı | KDV'nin düşmesi ürünlere nasıl etki eder?

KDV yüzde kaç düştü? Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre 14 Şubat Pazartesi itibariyle'den KDV'de indirim gerçekleştirilicek. Cumhurbaşkanının talimatıyla yapılan indirimin oranı 7 puanlık oldu. Yüzde 8'den yüzde 1'e düşen KDV'nin sepete yansıyan fiyatları da ayrı bir merak konusu oldu. İşte KDV oranı ve KDV haberleri...

KDV yüzde kaç düştü? Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriye göre 14 Şubat Pazartesi itibariyle'den KDV'de indirim gerçekleştirilicek. Cumhurbaşkanının talimatıyla yapılan indirimin oranı 7 puanlık oldu. Yüzde 8'den yüzde 1'e düşen KDV'nin sepete yansıyan fiyatları da ayrı bir merak konusu oldu. İşte KDV oranı ve KDV haberleri...

KDV oranı | KDV yüzde kaç düştü?

Cumhhurbaşkanı talimatıyla temel gıdalardaki KDV oranında 7 puanlık bir düşüş yapılacak. Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşmesi düşünülüoyr. KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı.

KDV'deki oran yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu durumun etkisi müşterinin cebine oldukçabüyük bir fiyat olarak yansıyacak.

KDV'nin düşmesi ürünlere nasıl etki eder?

KDV oranlarının etkisini hesaplamak için bir paket hazırlandı. Bu paketlerin şimdiki fiyatları ve 14 Şubat KDV indiriminden sonraki fiyatları karşılaştırıldı. Sabah gazetsinin bu verilerine göre müşterinin cebinde iki ayrı sepette de müşterinin cebinde kalan miktarlar yüz güldürdü.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıyma peketi; 464.85 TL ödeme yapılıyor. KDV'nin düşüşüyle 432.38 TL'ye ödeme yapılacak. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

Aynı ürününlerin markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlanarak hesaplama yapıldı.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıyma eklendi.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.

TBM KDV açıklaması

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yapılan KDV düzenlemesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki, 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren, Temel Gıda Ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den 7 puan düşürülerek yüzde 1'e indirilecek. Öncelikle şunu herkes bilmelidir. KDV tacirler için kar veya zarar unsuru olmayıp, tüketiciye yansıtılan bir nihai tüketim vergisidir. Yani satıcılar sattıkları ürünlerin fiyatlarına KDV'yi devlete aktarmak üzere ekleyip, tüketicilerden tahsil etmektedirler. Bu nedenle KDV indiriminin tamamı kamu maliyesinin, tüketiciden tahsilinden vazgeçtiği miktar olup, etiket fiyatlarında düşüş yapılarak uygulanmalıdır. .