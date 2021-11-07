Kazım Koyuncu'nun ağabeyisinden duygulandıran paylaşım

Müzisyen Niyazi Koyuncu, 25 Haziran 2005'te kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı ağabeyi Kazım Koyuncu'yu doğum gününde andı. Ağabeyinin yıllar önce çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Koyuncu, paylaşımında 'Bugün ağabeyim tam 50 yaşında! İyi ki varsın ve her zaman var olacaksın' ifadelerini kullandı

Ağabeyi gibi müzisyen olan Niyazi Koyuncu, Kazım Koyuncu'yu doğum gününde unutmadı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koyuncu, duygusal bir yazı kaleme aldı.

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kazım Koyuncu, kanser nedeniyle 33 yaşında hayata veda etmişti.

"HER ZAMAN VAR OLACAKSIN"

Kazım Koyuncunun bu karesini yayınlayan Niyazi Koyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün ağabeyim tam 50 yaşında! İyi ki varsın ve her zaman var olacaksın. Doğum günün kutlu olsun canım Kak'im...

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUZ KAK'İ HEM DE ÇOK"

Niyazi Koyuncu, ağabeyinin vefatının 16. yıl dönümünde de, "Bugün tam olarak 16 yıl oldu ağabey, her zamanki gibi yine yanındaydık Pançol'daydık. Her yıl daha da çoğalarak yanında oluyoruz. Sana olan özlemimizi yanımızda olan insanlarla sarılarak gidermeye çalışıyoruz. Seni çok özlüyoruz Kak'i hem de çok..." mesajını paylaşmıştı.

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, (7 Kasım 1971, Hopa - 25 Haziran 2005, İstanbul), Laz kökenli, Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Türk müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivisttir.

Çok küçük yaşlarda müzikle tanışan Koyuncu, 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşınmıştır. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başlayan Kazım Koyuncu, 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başlamıştır. Koyuncu, 1994 yılında Laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı. Sanatçı aynı yıl arkadaşları ile birlikte 'Zuğaşi Berepe' adında bir grup kurma kararı aldı.

1995'te grup 'Va Mişkunan' adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri 'İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, 'Viya!' adlı ilk solo albümünü yayınladı.

Koyuncu, 2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte 'Gülbeyaz' adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kazım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kitlelerce izlendi.

2003 yılında ikinci solo albümünün kayıtlarına başladı. 2004'te 'Hayde' adlı ikinci albümünü çıkardı. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu.

Ancak Koyuncu, 2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kazım Koyuncu, konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. 25 Haziran 2005'te, testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de vefat etti.

Kaynak: haberturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.