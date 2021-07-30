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TIMETURK / YAŞAM / Kayseri'de yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

4 Saat Önce
2021-07-30 12:41:17
Kayseri'de yangın kontrol altına alındı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmalarda soğutma işlemleri sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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