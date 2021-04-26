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Kayseri'de karantinadaki bir kişi evinde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, koronavirüs karantinasındaki kişi evinde hayatını kaybetti.

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26.04.2021 00:43:36
Kayseri'de karantinadaki bir kişi evinde hayatını kaybetti

30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 58 yaşındaki R.Ö'nün hareketsiz yattığını fark eden eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

R.Ö'nün cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

R.Ö. ve eşinin, COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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