Kayıp ehliyet yenileme | Çalıntı ehliyet nasıl yenilenir? 2022 ehliyet yenileme

Ehliyet kartı genellikle cüzdan ile kaybolan ya da çalınan en önemli şeylerden biri. Peki çalıntı ehliyet nasıl yenilenir? Kaybolan ehliyet için ne yapılır? Ehliyet çıkarma işlemi nasıl olur? Ehliyet çıkarmak için hangi belgeler gerekir? İşte 2022 ehliyet yenileme işlemi…

Ehliyetini cüzdan ile birlikte kaybeden ya da çaldıran kişiler “Ehliyetim çalındı ne yapabilirim? Kayıp ehliyetin cezası var mı? Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? Ehliyet yeniletme ücreti ne kadar? Ehliyet yeniletme için gerekli belgeler nelerdir?" sorularını soruyorlar.

Ehliyetini kaybeden ya da çaldıran kişilerin ne yapması gerektiğine dair Nüfus Genel Müdürlüğü'nce uygulanan kararlar doğrultusunda hareket etmek gerekiyor.

Bilindiği üzere araç kullanırken ehliyetin olmaması cezai işleme neden olur. Bu sebeple bütün araç sürücüleri yanlarında ehliyet belgelerini taşırlar. Ehliyet belgesi kaybolduğu ya da çalındığı takdirde en kısa zamanda kaybolduğuna dair işlem yaptırmak gerekiyor. Peki kayıp ehliyet nasıl yenilenir?

Kayıp ehliyet yenileme süreci

Kayıp çalıntı ehliyet yenileme sürecini herkesin bilmesi gerekiyor. Zira bu durumla birçok kişi karşı karşıya kalabilir. Ehliyetim kayboldu, ne yapacağım diyenlerin ilk adımı:

Sağlık raporu almak

Ehliyetini kaybeden ya da çaldıran bir kimsenin yapacağı ilk iş en yakın hastane veya sağlık ocağından sağlık raporu almak olacaktır.

Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almak

Sağlık raporunu aldıktan sonra online olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden ya da ALO 199 hattını arayarak en yakın zamana sürücü belgesi randevusu alabilirsiniz.

Yeni ehliyet ücreti yatırma

Randevu aldıktan sonra kayıp ehliyet ücretini ödemeniz gerekiyor. Vatandaşlar “Yeni ehliyet ücreti ne kadar? Kayıp ehliyet cezası var mı?” sorularını merak ediyor.

Kayıp ehliyetin herhangi bir cezası bulunmuyor. Ancak ehliyet yeniletmek için ücret, ehliyetin tipine göre değişiyor.

Yeni tip ehliyetinizi kaybettiyseniz ehliyet yenileme ücreti olarak toplamda 345 lira ücret ödemeniz gerekiyor.

Kayıp ya da çalıntı ehliyet yenileme belgeleri

Nüfus Müdürlüğü'nden randevu aldınız, ücreti yatırdınız, şimdi de ehliyet yenilemek için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Ehliyet için istenen belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı veya pasaport

1 adet biyometrik fotoğraf

Ehliyet için sağlık raporu

Kan grubu kartı (kişinin kan grubu bilinmiyorsa)

Ödeme dekontu

Sürücü belgesinin yeniden alınması adına yazılmış dilekçe ve parmak izi (Başvuru esnasında alınacak.)

Ehliyetini kaybedenler için geçici ehliyet

Bütün bu ehliyet yenileme başvuru işlemleri bittikten sonra geçici sürücü belgesi alabilmek için başvurunun onaylanması gerekiyor. Yeni ehliyet başvurusu onaylandıktan sonra e-devlet üzerinden Geçici Sürücü Belgesi Sorgulama sayfasından çıktı olarak geçici ehliyetinizi alıp 14 gün süre ile kullanabilirsiniz. .