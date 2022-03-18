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Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel
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Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel

Bof Hotel, refahı ve huzuru misyon olarak belirleyen anlayışı ile birlikte siz kıymetli konuklarına kusurdan uzak bir konaklama deneyimi yaşatma hedefinde.

1 Saat Önce
2022-03-18 15:52:24
Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel

İş temposunun getirdiği yorgunluktan kurtulup, rahat edebileceğiniz biçimde sizi düşünen, seçkin dizayn edilmiş özel tasarım odaları ile, güne zinde başlamanızı sağlıyor.

Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel

Türkiye'nin en kaliteli kayak otellerinden Bof Hotel bünyesinde kayak okulu ve kayak kiralama hizmetlerini sunuyor. Her sene malzemelerin yenilenmesi ile siz konuklarına çok daha iyi bir şekilde hizmetin kalitesini sunmak amacıyla elinden geleni yapıyor. Bof Hotel kayak okulunda, dalında uzman ve çoğu beden eğitimi spor yöneticiliği bölümünden mezun olup milli takımlar seviyesinde bulunan, Türkiye şampiyonlukları ile uluslararası arenada mücadele verip derece sahibi olan kayak ve snowboard eğitmenleri ile beraber Avrupa standartlarında yer alan her yaş grubuna uygun ve son sistem kayak ile snowboard ekipmanları olan tesislerinde oldukça modern sistemde hizmet vermeye çalışıyor.

Bof Otel, ülkemizde tek ve ilk olan KİOSK dokunmatik ekran altyapı sistemi ile verilerinizi (ayak numarası, kilo, boy) girdiğinizde hasar vermeyecek şekilde kiralamak istediğiniz ekipmanları bilgilerinize uygun bir şekilde ayar masasında ayarlayarak hizmetinize sunuyor. Diğer taraftan Bof Otel, kendi bireysel bütün ekipmanlarınızı koyabileceğiniz şifreli emanet ve kayak dolaplarında sizlere güvenli bir hizmet veriyor. Her yıl, dünyadaki kayak sistemi gelişimini oldukça yakından takip etmek suretiyle hizmetlerini çok daha iyi bir yere getirmeye çalışıyor. .

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