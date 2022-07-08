Kastamonu kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Kastamonu Kurban Bayramı namaz vakti

Kastamonu kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz günü idrak edilecek olan kurban bayramı namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı bir kılavuz yayımladı. İşte merak edilen 9 Temmuz Cumartesi Kastamonu Kurban Bayramı namaz vakti...

9 Temmuz günü idrak edilecek olan kurban bayramı namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı bir kılavuz yayımladı. İşte merak edilen 9 Temmuz Cumartesi Kastamonu Kurban Bayramı namaz vakti... Kastamonu kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı bu yıl 05:55'te idrak edilecek. Kastamonu ilçelerinde namaz vakitleri Kastamonu merkezde 05.55'te kılınacak olan namaz, ilçelerine göre birkaç dakika farklılık göstermektedir. Azdavay'da 05.56 Abana'da 05.53 Bozkurt'ta 05.53 Cide'de 05.57 Daday'da 05.56 Hanönü'nde 05.52 İnebolu'da 05.54 Pınarbaşı'nda 05.57 Seydiler'de 05.55 Tosya'da 05.55'de kılınacak. .