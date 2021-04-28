Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu. Evlerden birinde yaşayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Ahmet Ağası Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle köyde bulunan 2 eve daha sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi.

Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

"2 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.