Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliği kar tatili açıklaması
Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu'da yaşanan kar yağışlarının artmasının ardından öğrenciler kar tatili açıklaması bekliyorlar. Peki ama Kastamonu Valiliği 4 Mart Cuma günü kar tatili var mı, oldu mu? İşte detaylar...
2022-03-03 16:20:31
Kastamonu'da yaşanan kar yağışlarının artmasının ardından öğrenciler kar tatili açıklaması bekliyorlar. Peki ama Kastamonu Valiliği 4 Mart Cuma günü kar tatili var mı, oldu mu? İşte detaylar...
Kastamonu Valiliği kar tatili açıklaması
Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada Kastamonu merkezde kar tatili ilan edildi. 4 Mart Cuma günü içinse henüz bir açıklama gelmedi.
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