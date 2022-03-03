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Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliği kar tatili açıklaması

Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu'da yaşanan kar yağışlarının artmasının ardından öğrenciler kar tatili açıklaması bekliyorlar. Peki ama Kastamonu Valiliği 4 Mart Cuma günü kar tatili var mı, oldu mu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-03 16:20:31
Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliği kar tatili açıklaması

Kastamonu'da yaşanan kar yağışlarının artmasının ardından öğrenciler kar tatili açıklaması bekliyorlar. Peki ama Kastamonu Valiliği 4 Mart Cuma günü kar tatili var mı, oldu mu? İşte detaylar...

Kastamonu Valiliği kar tatili açıklaması

Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada Kastamonu merkezde kar tatili ilan edildi. 4 Mart Cuma günü içinse henüz bir açıklama gelmedi.

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