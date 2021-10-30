KASKİ, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi'ndeki su sıkıntısını çözüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi’nde mevcut şebeke hatlarının kapasitesini yükselterek, özellikle yaz aylarında ortaya çıkan su sıkıntısına son vermeyi planlıyor. Proje sayesinde bölge halkına kesintisiz ve yeterli miktarda içme suyu temini sağlanacak.

KASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde yerleşim yerlerini içme suyu ve kanalizasyon altyapı ağı ile donatmaya devam ediyor.

Kentin bazı bölgelerinde ortaya çıkan içme suyuna erişim yetersizliğinin önüne geçmek için seferber olan KASKİ ekipleri, sorunun çözümü için yeni projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, İncesu ilçesine bağlı Tahirini Mahallesi'nde son dönemlerde artan nüfusa paralel olarak yaz aylarında aşırı kullanımla birlikte yüksek kotlardaki konutların yaşadığı içme suyuna erişim sıkıntısına son vermek için çalışma başlatıldı.

Bölgede çapları yetersiz kalan, yaklaşık 1500 metrelik terfi, isale ve dağıtım şebeke hatları, yeni nesil 160'lık O-PVC borular ile büyütülüyor. Projenin tamamlanması ile birlikte bölge halkı yeterli miktarda sağlıklı ve daha da kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak.

Tahirini Mahallesi Muhtarı Mustafa Aslan, bir süredir yaşanan sıkıntı sonrasında mahalle halkının taleplerini KASKİ yetkililerine ilettiklerini belirterek, “Kısa bir süre sonra çalışma başlattılar. Yaşanan mağduriyet inşallah ortadan kalkacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bölgemiz halkı adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.