Kaş’ta Yapılabilecek En Güzel Aktiviteler

Görenleri güzelliği ile büyüleyen begonvillerle kaplı sokakları, masmavi denizi ve insanları rahatlatan yemyeşil doğası ile Kaş, her sene gelecek misafirlerine en iyi zamanları geçirme vaadini gerçekleştiriyor.

Antalya'nın en sevilen turistik bölgelerinden bir tanesi olmasından dolayı da her sene pek çok kişi Kaş Kalkan kiralık villa konusundaki araştırmalarını sıklaştırmaya devam ediyor. Üstelik buraya gelecek olan kişiler yalnızca seçtikleri villalarda konaklama imkanına erişmiyor. Aynı zamanda burada zamanlarını en iyi şekilde geçirmek adına farklı aktivitelere de katılabiliyorlar.

Tüplü Dalış ile Eşsiz Mavilikleri Keşfedin

Kaş ziyareti öncesinde insanların büyük bir kısmının aklına öncelikli olarak maviliklerin gelmesi şaşırtıcı değil. Çünkü bölgedeki sular son derece berrak. En güzel mavi tonlarını barındıran bu suların altındaki yaşamı merak edenler ise farklı dalış noktalarında meraklarını giderebiliyorlar. Kaş'taki dalış noktalarının her biri limandan 15 – 20 dakika uzaklıkta. Böylece kısa sürede dalış mekanına gelinerek burada uzmanlar ile beraber su altı dünyasını keşfetmek mümkün.

Heyecanı Sevenler İçin Kanyoning

Bölgeye gelecek olan misafirlerin Kaş Kalkan kiralık villa araştırmaları arasına burada yapılabilecek aktiviteleri de eklediği zaman karşılarına mutlaka kanyoning çıkacaktır. Kaş'ta farklı coğrafi oluşumlar olmasından dolayı burada başta Kıbrıs Kanyonu olmak üzere çeşitli kanyonlarda zamanlarını geçirebilirler. Ekipmanlar ile gerçekleşecek aktivite ile beraber burada geçirilecek zamanın tadı doyasıya çıkacak.

Özgürlüğü Hissetmenin Yolu Yamaç Paraşütü

Kaş bölgesini ziyaret edecek olan kişilerin mutlaka deneyimlemeleri gereken şeylerden biri de yamaç paraşütü. Bir yandan yüksek dağların arasından süzülürken diğer yandan da muhteşem güzelliğe sahip Kaş manzarasının tadını çıkartmak isteyenler, yamaç paraşütü ile istediklerini gerçekleştirmiş olacaklar. Yamaç paraşütü 600 metre yüksekliğe sahip Asas Dağı tepesinden yapılıyor.

Tekne Turlarına Katılın

Çok fazla doğal güzelliğe sahip olan Kaş'ta bu güzelliklerin bir kısmına karadan ulaşım mümkün değil. Böyle olunca da tekne turlarına katılacak kişiler en güzel yerleri keşfetme imkanına sahip oluyor. İnsanların isteklerini yerine getirmek adına artık farklı çok çeşitli alternatifler ve rotalar onlara sunuluyor.

Antik Kentleri Gezin

Doğal güzellikleri ve maviliklerin yanı sıra Kaş Kalkan kiralık villa seçimini yaparak burada konaklamak isteyen kişilerin karşılarına bölgedeki tarihi güzellikler de çıkıyor. Geçmiş dönemlerde farklı medeniyetlerde önemli yerlere sahip olmuş Kaş ziyareti esnasında pek çok farklı tarihi güzelliği ve antik kenti ziyaret etmek oldukça kolay.

Uzun Çarşı'nın Tadını Çıkartın

Daha ilk adımda begonviller tarafından ziyaretçilerin karşılandığı bu çarşı aslında Kaş denildiği zaman pek çok kişinin aklına ilk gelen yerlerden bir tanesi. Kartpostallara konu olan güzelliğinin temel sebebi ise mimarisi. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Uzun Çarşı'nın yukarı kısmında ise MÖ IV. Yüzyıldan kalma bir lahit mezar bulunuyor.

Masmavi Plajlarda Vakit Geçirin

Kaş'a gelince olmazsa olmazlardan biri şüphesiz ki plajları. Burada Türkiye'nin en güzel 15 plajı arasında yer alan Patara Plajı dahil olmak üzere çok fazla sayıda etkileyici plaj bulunmakta. Üstelik bu plajların bir kısmı nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının da üreme yeri. Masmavi denizi ve altın renkli kumsalları ile Kaş Kalkan kiralık villa incelemesi yapıp tatiline başlayan kişilerin mutlaka bu plajlara uğraması tavsiye edilir.

Gelecek misafirleri için özel olarak hazırlanılan Kaş Kalan kiralık villa seçenekleri, https://villakalkan.com.tr/kalkan üzerinden de görülebileceği üzere Kaş'ın en güzel yerlerinde bulunuyor. Böylelikle gelecek insanlar bir taraftan dinlenirken diğer taraftan da buradaki güzellikleri keşfedip farklı aktiviteler ile zamanlarını geçirebilirler. .