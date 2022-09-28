Kartal Tibet Kimdir, Nerelidir? Kartal Tibet Yer Aldığı Filmler

Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? Kartal Tibet öldü mü? Türk sinemasının usta oyuncularından Kartal Tibet 2021 yılında vefat etti. Vefatının ardından arama motorunda gündem yer alan Kartal Tibet hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Kartal Tibet Kim?

Türk oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kartal Tibet 27 Mart 1939, Ankara'da doğdu. Kartal Tibet yaklaşık olarak iki yüz film ve dizide; oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. Usta oyuncu sinemada önce çizgi-roman uyarlamaları olan Karaoğlan ve Tarkan macera filmlerinde başrol olarak yer aldı. Ardından 1970'li yıllarda aralarında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncu ile başrolü paylaştı. İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe başlayan Tibet, yirmiden fazlasında Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı 56 film çekti. Usta oyuncu Kartal Tibet Türk sinemasına katkılarından ötürü 2002 yılında Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2006'da ise Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne layık görüldü. Usta oyuncu 1 Temmuz 2021'de İstanbul'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kartal Tibet Yer Aldığı Projeler

Filmleri;

2008 Hayat Güzeldir

2007 Zoraki Koca

2006 Amerikalılar Karadeniz'de 2

Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

2005 Emret Komutanım

AB'nin Yolları Taştan

2004 Ağa Kızı

2003 Hababam Sınıfı Merhaba

Şıh Senem

2001 Karate Can

2000 Borsa

Sınır

Keloğlan-Süperoğlan

Demir Leblebi

Ah Bir Zengin Olsam

1997 Yasemince

1995 Bizim Aile

1993 Süper Baba

Duygu Çemberi

Kim Bunlar Kim

İnatçı

Deniz Yıldızı

Sevimli Hırsız

Öğretmen

Aile Pansiyonu

Japon İşi

Gurbetçi Şaban

Aile Kadını

İffet

Gözüm Gibi Sevdim

Erkekler Ağlamaz

Senede Bir Gün

Mahşere Kadar

Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Caligula: Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Ekmek Parası: Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Sahneye Koyduğu Oyunlar

Yarın 2000 (1980-1981), Ankara DT

Sevgili Soytarı (1989-1990), İstanbul DT

Ölüm Tuzağı (1991-1992), İstanbul DT

Silahşörün Gölgesi (1992-1993), Trabzon DT

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını (1994-1995), Adana DT

Oyunun Oyunu (1997-1998), İzmir DT

Tütüncü Dükkanı (1998-1999), İzmir DT

Kırkından Sonra (1999-2000), İzmir DT

Dört Albayın Aşkı (2000-2001), İzmir DT

Kırkından Sonra (2001-2002), Bursa DT

Ödüller