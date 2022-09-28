Kartal Tibet Kimdir, Nerelidir? Kartal Tibet Yer Aldığı Filmler
Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı? Kartal Tibet öldü mü? Türk sinemasının usta oyuncularından Kartal Tibet 2021 yılında vefat etti. Vefatının ardından arama motorunda gündem yer alan Kartal Tibet hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-28 14:21:44
Kartal Tibet Kim?
Türk oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Kartal Tibet 27 Mart 1939, Ankara'da doğdu. Kartal Tibet yaklaşık olarak iki yüz film ve dizide; oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. Usta oyuncu sinemada önce çizgi-roman uyarlamaları olan Karaoğlan ve Tarkan macera filmlerinde başrol olarak yer aldı. Ardından 1970'li yıllarda aralarında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncu ile başrolü paylaştı. İlk kez 1977'de Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe başlayan Tibet, yirmiden fazlasında Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı 56 film çekti. Usta oyuncu Kartal Tibet Türk sinemasına katkılarından ötürü 2002 yılında Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2006'da ise Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne layık görüldü. Usta oyuncu 1 Temmuz 2021'de İstanbul'da 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kartal Tibet Yer Aldığı Projeler
Filmleri;
- 2008 Hayat Güzeldir
- 2007 Zoraki Koca
- 2006 Amerikalılar Karadeniz'de 2
- Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu
- 2005 Emret Komutanım
- AB'nin Yolları Taştan
- 2004 Ağa Kızı
- 2003 Hababam Sınıfı Merhaba
- Şıh Senem
- 2001 Karate Can
- 2000 Borsa
- Sınır
- Keloğlan-Süperoğlan
- Demir Leblebi
- Ah Bir Zengin Olsam
- 1997 Yasemince
- 1995 Bizim Aile
- 1993 Süper Baba
- Duygu Çemberi
- Kim Bunlar Kim
- İnatçı
- Deniz Yıldızı
- Sevimli Hırsız
- Öğretmen
- Aile Pansiyonu
- Japon İşi
- Gurbetçi Şaban
- Aile Kadını
- İffet
- Gözüm Gibi Sevdim
- Erkekler Ağlamaz
- Senede Bir Gün
- Mahşere Kadar
- Ömrümce Unutamadım - Ömrümce Aradım
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
- Caligula: Albert Camus - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
- Ekmek Parası: Félicien Marceau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Sahneye Koyduğu Oyunlar
- Yarın 2000 (1980-1981), Ankara DT
- Sevgili Soytarı (1989-1990), İstanbul DT
- Ölüm Tuzağı (1991-1992), İstanbul DT
- Silahşörün Gölgesi (1992-1993), Trabzon DT
- Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını (1994-1995), Adana DT
- Oyunun Oyunu (1997-1998), İzmir DT
- Tütüncü Dükkanı (1998-1999), İzmir DT
- Kırkından Sonra (1999-2000), İzmir DT
- Dört Albayın Aşkı (2000-2001), İzmir DT
- Kırkından Sonra (2001-2002), Bursa DT
Ödüller
- 2002: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2006: 43. Altın Portakal Film Festivali - Yıldırım Önal Anı Ödülü
- 2014: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema – Sinema Onur Ödülü
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