Kargalar sandığınızdan çok daha zeki! İşte kanıtı

Son günlerde viral olan bir karga videosu ilgi çekiyor. Karganın şişenin içine attığı taşlarla suyu yükseltip içmesi, kuşlar aleminin en zeki üyesi olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları tarafından yapılan deneyler sonucunda zeki oldukları kanıtlanan kargalarla ilgili haberleri son günlerde oldukça sık görür olduk.

Kargaların oldukça zeki hayvanlar olduğunu biliyoruz... Hatta kendilerine yapılan kötülükleri yıllarca unutmazlar ve eninde sonunda, yıllar geçse dahi intikamını alırlarmış...

Son günlerde viral olan ve en çok izlenen bir karga videosu ise ilgi çekiyor. Karganın şişenin içine attığı taşlarla suyu yükseltip içmesi, kuşlar aleminin en zeki üyesi olduğunu gösteriyor.

İşte kargaların zeki olduğunu gösteren bir video:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.