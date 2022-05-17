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TIMETURK / YAŞAM / Kargalar duş kabinini odun parçalarıyla doldurdu

Kargalar duş kabinini odun parçalarıyla doldurdu

Sakarya'da kargalar boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duş kabinini odun parçalarıyla doldurdu.

1 Saat Önce
2022-05-17 00:27:33
Kargalar duş kabinini odun parçalarıyla doldurdu

Karasu ilçesinde, şehir dışına taşınan oğlunun evine kargaların girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oğlundan anahtarı göndermesini istedi.

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Eve giren Tükeziban Aydın, kargaların banyodaki duşakabini odun parçalarıyla doldurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Aydın, "Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu. AA

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