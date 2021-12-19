Kargalar, insanlarla aynı yerlerde bulunan zeki hayvanlardır. Hepsi aynı renk görünse de kargaların birçok farklı türü bulunur. Bu türlerinde kendine ait fiziksel özellikleri bulunur. Peki, karga türleri nelerdir? Hangi karga türü kaç yıl yaşar?

Kargalar toplumumuzda batıl inançla yaklaşılan uğursuz olarak bilinen bir hayvandır. Çoğu insan uğursuz olarak kabul etse bile kargalar çok akıllı hayvanlardır. Bir durum karşılaştıklarında çözüm yollarına ararlar ve sorunlarını çözerler. Kargalar hakkında birçok konu merak edilmekte. Özellikle yaşam süreleri ve türlerinin özellikleri merak edilen konular arasında. İşte merak edilen haberin detayı…

Karga türleri nelerdir ve özellikleri nelerdir?

Yaygın (Bayağı) kuzgun: Türkiye'de en çok görülen karga türlerindendir. Türünün en belirgin özelliği çok zeki olması iken fiziksel özelliği ise, kanatlarını açması durumunda 1,5 metreye kadar ulaşabilen bir boyuta sahiptir. Boyları ise yaklaşık olarak 64 cm kadar ulaşır. Yaygın kuzgunların ömrü 10- 15 sene arasıdır. Bu karga türü balık böcek gibi şeylerle beslenir.

Ekin Kargası: Ekin kargası adından anlaşılacağı üzere tarlaların yani tarımın olduğu yerlerde sıkça görülen bir türdür. Bu tür genellikle sürü halinde dolaşır. Ekin Kargasını diğerlerinden ayıran özellik ise gagasının ve diğer yüzeylerinin griye benzer renkte olmasıdır. Ekin kargası genellikle tarım ürünlerinin olduğu toprakta yetişen böceklerle beslenirler. Beslenirken ekinlere zarar verdikleri için çiftçiler tarafından sevilmezler. Ekin kargası yaklaşık olarak 22 yıl yaşamaktadır.

Kapüşonlu Karga: Bu türün diğer adı Danimarka kargasıdır. Yaşam alanları genellikle İskoçya veya Danimarka'dır. Ancak birçok farklı yerlerde görülürler Dış görünüşlerinden kaynaklı Almanlar bu türe Sis kargası adını vermiştir. Kapüşonlu karganın ömrü 10- 15 sene arasıdır. Bu karga türü balık böcek gibi şeylerle beslenir.

Küçük Karga: Karga türleri arasında en çok bilinen bu tür genellikle şehirlerde ve ormanlarda yaşarlar. Çok zeki bir tür oldukları için hareketleriyle çoğu insanı etkilerler. 33 cm boyutunda olmaları nedeniyle Küçük karga olarak adlandırılmıştırlar. Diğer karga türlerine göre daha tiz bir ses tonuna sahiplerdir. Bu karga türleri doğada 10- 15 sene arası yaşam sürerler.

Leş Kargası: Bu tür Bayağı kuzgun türüne benzemektedir. Gaga, bacaklar ve ayaklar siyahtır. Diğer hayvanlardan kalan artıkları, küçük hayvanları ve yumurtaları çalarak onları yiyen bir türdür. Ortalama bir yetişkin Leş Kargası 48 ila 52 cm gelişim göstermektedir. Leş kargaları genellikle gırtlaktan ses çıkarmakta ve titreşimli ama derin bir ton ile sesini duyurmaktadır. Bundan dolayı da gürültücü bir sese sahiptir. Bu karga türleri doğada 15-20 yıl yaşar.

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