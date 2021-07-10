Kardeşler birbirini yıllar sonra tanır mı

Yavru kedi sahiplenirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını paylaşan Hürriyet yazarı Serhat Demirel, annelerinden çok erken ayrılan yavru kediler hakkında önemli bilgilendirmede bulundu

Malum yavru kedilerin bol bol etrafımızda dolandığı, yuva arama ilanlarının sürekli karşımıza çıktığı mevsimdeyiz. Hep aklıma takılan bir konuydu: Yavruyken birbirlerinden ayrılan kediler, kardeşlerini daha sonra gördüklerinde tanırlar ya da bu ayrılığı hissederler mi? Araştırdım, derlememi dikkatinize sunayım.

Yavru kediler birlikte büyüdüklerinde birbirlerini tanıyorlarmış. Ancak bir süreliğine ayrılıp yeniden bir araya getirildiklerinde birbirlerini unutmuş olabiliyorlarmış.

Kardeşler birbirlerinden avlanmayı ve oyun oynamayı öğrenirmiş. Bu yüzden yavru kedileri sürekli güreşirken görüyormuşuz.

Kediler kardeşleriyle ömür boyu süren bağlar kurmazmış. Bir kedi sosyal olgunluğa 18 ay-4 yaş arasında erişirmiş. Dolayısıyla erken dönemde ayrılan yavrular birbirlerini kısa sürede unutuyormuş maalesef.

Burası kritik: Erken dönemde yavru kedilerin birbirleriyle ve anneleriyle iletişimleri yeteneklerinin, sosyal becerilerinin ve kişiliklerinin gelişmesi için hayati derecede önemli. Yavru kediler 8'inci haftada sütten kesilip kendi başına beslenmeye başladığında annesinden ayrılmak için şartlar uygun hale gelmiş olmuyor. Yavruları 12 haftadan önce ayırmamak gerekiyormuş.

Annelerinden çok erken ayrılan yavrular uygun davranışlar sergilemekte zorlanabiliyor. Endişe, asabiyet, mizaç problemleri ve yavaş öğrenme gibi olumsuz durumlar gelişebiliyor.

Yavru kedi sahiplenirken en önemli detay: Kardeş iki kediyi birlikte eve getirmek. Uyumu kolaylaştırırken, en önemlisi hayat boyu yalnız hissetmezler.

#Satınalmasahiplen derken, bu maddeler de aklınızda bulunsun.

Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.