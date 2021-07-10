Kardeşeli İnsani Yardım Derneği “Kurban Şükürdür” bayram serüvenine başladı

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, 15 yıldır hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettikleri kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, profesyonel ekipleri, veteriner kontrolü, Islami usül ve akidelere dikkat edilmesi ve hayırseverlere kesilen kurbanların fotoğrafları ile videolarının gönderilmesiyle bu süreci en hassas ve uygun şekilde yürütmektedir.

Kurban bağış süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Hayırseverler kurban hisselerini 3 aşamada yapabilmektedir:

Kurban bağışı yapacak hayırseverin isim, soyisim ve irtibat bilgileri alınarak yazılı vekaleti alınmış olunur. Hayırseverlerin vermiş olduğu vekalet doğrultusunda, yapılan bağışlar kurban kesimlerinin yapılacağı bölgeye gönderilir. Kurban Bayamı sürecinde ise hız kesmeden başlayacak kurban kesimleri ve bu sürece ait fotoğraflar ile videolar hayırseverlere kısa mesaj olarak gönderilecektir.

Bu süreçte hem kurban kesimi öncesi hem de kurban kesimi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Kurban kesimi öncesinde, yazılı vekalet doğrultusunda hayırseverin bilgileri sisteme girilir. Bu işlemden sonra kurbanın türü, cinsi bağışın gideceği bölgedeki ekiplere iletilir.

Bu bilgiler doğrultusunda, bölgedeki ekipler uygun hayvanı seçip, kurban kesim süreci için hazırda bekletirler. Kurban sonrasında ise, kesimin hemen ardından hayırseverlere kısa mesaj ile hisselerinin kesildiğinine dair bilgilendirme mesajı gönderilir. Kesilen hisseler, ihtiyaç sahibi insanalara “müslüman kardeşlerinizden bir hediye” denilerek kendilerine verilir. Bu süreçte görevliler hisselerin ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırılması için sıkı bir şekilde çalışırlar.

Bir hisse bedeli ne kadar?

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, bu sene en düşük kurban hisse bedelini 595 TL olarak belirlemiştir. Bölgelere göre bu fiyat değişiklik göstermektedir. İşte bölgelere göre kurban bedelleri:

-Afrika bölgesi/ hisse bedeli 595 TL ve küçükbaş bedeli 695 TL

-Türkiye, Bangladeş, Arakan, Sri Lanka ve Yemen 1250 TL

-Ürdün, Suriye ve Lübnan 2250 TL

-Gazze 2750 TL

Hayırseverler bu bedeli aşağıda belirtilen hesap numaraları veya genel merkeze gelip elden teslim ederek de ödeyebilirler.

Hesap numaraları:

Ziraat Bankası: TR 3300 0100 1910 8633 3078 5001

Ziraat Katılım: TR95 0020 9000 0224 2224 0000 01

Vakıfbank: TR59 0001 5001 5800 7307 7098 02

Vakıf Katılım: TR40 0021 0000 0022 4222 4000 01

Kuveyt Türk: TR 29 0020 5000 0022 4222 4000 01

Albaraka: TR36 0020 3000 0785 0219 0000 01

Türkiye Finans: TR 73 0020 6001 5803 5490 47 0001

Türkiye İş Bankası: TR73 0006 4000 0011 2790 4665 65

Akbank: TR90 0004 6009 6488 8000 1029 98

Yapı Kredi: TR16 0006 7010 0000 0075 5144 07

Ptt: HESAP NO [ TL ] 15335829

Kardeşeli Derneği'nin faaliyet gösterdiği diğer alanlar;

-İnsani Diploması

-Acil Yardım

-Bilinçlendirme

-Yetim Sponsorluğu

-Kurban Bağışı

-Ramazan organizasyonaları

-Bayramlık

-Su kuyusu

-Mescid projesi

-Yetim Sofrası

-Zekat Bağışı

-Kardeş Aile Yardımı

-Katarakt Ameliyatı

-Kış Paketi

-Ana Sınıfı Projesi

-Desteğinle Eğitim Uzakta Kalmasın Projesi

-İdlib'te Zorda Kalana Kardeş Ol

-Diğer bağışlar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.