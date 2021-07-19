Kardeşeli ile dünyaya 'kardeşlik eli'

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kardeşlik bilinci ile dünya üzerindeki muhtaçlara yardım etmeye davam ediyor.

Paylaşma ve yardımlaşma temeli ile faaliyetlerini sürdüren Kardeşeli Derneği dünyanın bir çok noktasındaki ihtiyaç sahiplerine "yardım eli" uzattı. Gıdadan eğitime, barınmadan, sağlık hizmetlerine kadar bir çok alanda ihtiyaç sahiplerine destek olan Kardeşeli Derneği, hayır severlerin de desteğiyle yardımlarını daha geniş coğrafyalara ulaştırmayı hedefliyor.



Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kardeşlik bilinci ile dünya üzerindeki muhtaçlara yardım etmeye davam ediyor. Paylaşma ve yardımlaşma temeli ile faaliyetlerini sürdüren Kardeşeli Derneği dünyanın bir çok noktasındaki ihtiyaç sahiplerine "yardım eli" uzattı. Gıdadan eğitime, barınmadan, sağlık hizmetlerine kadar bir çok alanda ihtiyaç sahiplerine destek olan Kardeşeli Derneği, hayır severlerin de desteğiyle yardımlarını daha geniş coğrafyalara ulaştırmayı hedefliyor.



Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nin kuruluş süreci 2003 yılına dayanmaktadır. 2006 yılında dernekleşme kararı alan Kardeşeli Derneği ilk olarak İstanbul'da kurulmuştur. Kardeşeli Derneği adından da anlaşılacağı üzere dünyada ihtiyaç sahibi olanlara kardeş lini uzatmak için kurulmuş yardımlaşma derneğidir. Kardeşeli Derneği'nin temel amacı mağdur ve muhtaç durumdaki insanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmaktır. Dünya üzerinde bir çok noktada savaşlar, doğal afetler meydana geliyor. Kardeşeli Derneği de savaşlardan ve afetlerden zarar gören ve yaşam savaşı verenlere hem maddi hem de manevi destek oluyor. Mülteci konumuna düşmüş, yaşadığı yerlerden uzakta kalmış birçok ihtiyaç sahibi bulunmaktadır. Kardeşeli Derneğin bu kişileri yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde kalıcı projeler inşa etmeyi amaçlıyor.



KARDEŞELİ DERNEĞİ FAALİYETLERİ



Kardeş Eli insani yardım Derneği'nin faaliyetleri arasında, sosyal yardım çalışmaları, eğitim ve sağlık hizmetleri veren yapıların inşası, insan hakları ihlallerinin duyurulması için basın yoluyla çalışmalar yapılması ve insan hakları ihlalleri görülen yerlerde bilinçlendirme çalışmaları yapılması vardır. İnsan hakları ihlalleri olan bölgeleri gündem olması içi gösterilen çabalar, faaliyetlerimiz arasında en önemli yeri tutanlardan biridir.



AFRİKA'DAN AYSA'YA KADAR 'KARDEŞELİ'



Kardeş Eli İnsan Yardım Derneği'nin Faaliyet alanı son derece geniştir. Afrika, Asya, Uzak Doğu, Balkanlar gibi dünyanın birbirinden farklı bölgeleri çalışma alanlarımız içindedir. Ayrıca derneğimiz Türkiye'de ortaya çıkan insani ihtiyaçlara da en iyi şekilde cevap vermeye çalışmaktadır. Toplumu daha iyi bir hale gelmesi için sivil kuruluşlar çok önemlidir. Bu yüzden, Türkiye içinde de, özellikle doğal afetlerden sonra ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapmaktayız. Kısacası, 2003 yılında temelleri atılan Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, dünyanın her coğrafyasındaki mağduriyete çözüm üretmek ve dünyayı herkes için daha yaşanılabilir, adil hale getirmek istemektedir. Faaliyet alanı, ülkemizden Balkanlar'a, Asya ve Afrika'ya kadar uzanmaktadır.



MAZLUM, YETİM VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM



Dünyanın neredeyse her noktasında savaş, iç karşıklıklar, kıtlık ve açlıkla mücadele var. Ne yazıkkı bu saydıklarımızın büyük bir bölümü Müslüman coğrafyasında gerçekleşiyor. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği kimsesiz kalan Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmayı kendisine görev bellirlemiştir. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği dünya üzerinde çeşitli sebeplerden ötürü zor durumda olan kimselere yardım severleri de desteğiyle kardeşlik eli uzatıyor. Kardeşeli Derneği faaliyete geçtiği günden bu yana binlerce ihtiyaç sahibinin gönlüne dokundu, onlara hem maddi hem de manevi destekte bulundu. Kardeşeli derneği adından da anlaşılacağı üzere yeryüzünde ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli uzatmak için yardım severlerin desteğini istiyor. Kardeşeli Derneği'nin amaçlarından biri de, mağduriyetin yaygın olduğu çeşitli bölgelerde aktif olan sivil toplum kuruluşlarının daha görünür hale gelmesinde ve geliştirilmesinde rol model olmaktır.



SAĞLIK YARDIMLARI



Kardeşeli Derneği mazlum coğraflalarda insanların temel ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine ulaşması için çalışmalarını yürütüyor. Dünyanın birçok yerinde, hastanelerin yetersizliğinden dolayı, günümüzde mücadele edilmesi çok zor olmayan bazı hastalıklar bile büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, hastanelerin tamiratına veya yeni hastanelerin inşasına, Kardeşeli Derneği tarafından büyük önem verilmektedir.



EĞİTİM YARDIMLARI



Kardeşeli Derneği eğitime önem veren bir kuruluş. İnsanların temel ihtiyaçlarının yanına eğitimin de çok önemli olduğunu düşünen Kardeşeli Derneği dünyanın birçok bölgesinde, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimi sekteye uğrayan çocukları eğitime kazandırmayı hedefliyor. Kardeşeli Derneği okul, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa edilmesinde ya da tadilata girmesinde aktif rol oynuyor. Kardeşeli Derneği, araç gereç ve teknik ekipmanlar konusunda sıkıntı yaşanan okullara ve diğer eğitim kurumlarına, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik katkı sağlamaya çalışır. Derneğin faaliyetleri sonucunda, dünyanın farklı yerlerinde çeşitli okullar inşa edilmiş veya var olan okullar tadilattan geçirilerek daha iyi işler hale getirilmiştir.



KÜLTÜR VE İNANÇ



Kardeşeli Derneği Müslüman coğrafyalarda yada Müslüman azınlığın yaşadığı bölgelerde yaşanan misyonerlik faaliyetlerinin önüne geçebilmek için de çalışmalar sürdürüyor. Misyonerler Müslüman toplum üzerinden önce onların kültürlerini yıkıyor sonra kendi din ve kültürlerini aşılıyor. Zor durumda olan Müslüman halk kendisine yardım getirdiğini zanneden misyonerlere inanabiliyor. Kardeşeli Derneği kültür kaybını önleyecek çeşitli yayınların veya materyallerin bölgeye temini, mağduriyet yaşanan bölgelerde kültür merkezlerinin inşa edilmesi, ibadethaneleri kötü durumda olan bölgelerde ibadethanelerin tadilatı veya inşası gibi çalışmaları üstleniyor. Özellikle camilerin inşası ve tamiri, mağduriyet yaşanan bölgelerdeki halkın memnuniyetine sebep olmaktadır. İbadethanelerinin içinde bulunduğu kötü durumdan rahatsızlık duyan veya ibadethane sayısının yetersizliği nedeniyle mağdur durumda olan birçok kişinin derdinin çözülmesi için gerekli çaba gösterilmeye gayret edilmektedir.



Kardeşeli Derneği yapmış olduğu açalışamalarla misyonerlik faaliyeti yapan kurumların bu bölgelerde etkili olmasını engellemeyi hedeflemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.