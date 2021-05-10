Kardeşeli Derneği yardıma muhtaçların kalbine dokunuyor

2003 yılında kurulan Kardeşeli Derneği insani yardımları kendisine amaç edinirken çeşitli çalışmaları vasıtasıyla mazlumlara umut olmaya gayret eder. Gerçekleştirdiği faaliyetlerinde kardeşlik ve merhamet duygusuna bağlı olarak hizmetler veren derneğin Türkiye genelinde ve dünya coğrafyasında yer alan çeşitli ülkelerde hayır hizmetleri bulunur. Kardeşeli Derneği Su Kuyuları da bu tür çalışmalardan yalnızca biridir.

Dernek mağduriyetlerin giderilmesinde ve çaresiz kalan insanların dertlerine çözüm üretilmesinde yaptığı hizmetler aracılığı ile çeşitli görevler üstlenirken insani duygularla hareket eder. Yardımlaşma mantığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarında gönüllülük esasına dayanırken insanın insanca yaşaması gereken şartların tesisinde aktif olarak rol alır.

Kardeşeli Derneği dünya genelinde yaşanan savaşların yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi konusunda da gayretleri olurken gerek doğal afetlerin gerekse insanlar tarafından yol açılan felaketlerin sonuçlarından etkilenen masum insanlara umut olmayı amaçlar.

Sivil halkın yaşadığı sıkıntıların giderilmesinde, çaresizlerin dertlerine ortak olma çabalarında Kardeşeli Derneği'nin hizmetleri ile karşılaşmak mümkün olur. İnsani dramların oluştuğu her coğrafyada yoksulluk, kıtlık, açlık gibi felaketlerin zararlarını azaltma konusunda derneğin etkin faaliyetler yürüttüğü görülürken sosyal yardım çalışmalarının yanı sıra sağlık hizmetleri ile de görev alan dernek çaresizlerin yanında olmayı amaç edinir.

Asya ve Afrika kıtalarında ortaya çıkan su problemi yoksullukla da birleştiğinde insan yaşamını tehdit eden bir noktaya ulaşmaktadır. Bundan dolayı da her yıl binlerce insan yaşamını yitirirken bu olumsuzluklardan en fazla etkilenenler 5 yaş altı çocuklar olmaktadır. Birçok insan temiz su kaynaklarının olmaması nedeni ile yaşamını yitirirken salgın hastalıklar ve hijyen eksikliği sebebiyle de çeşitli problemlerle karşılaşılır.

Bu bölgelerde açılan su kuyuları sayesinde insanlar hem içme suyu ihtiyacını karşılar hem de temel gereksinimleri konusunda gerekli olan suya kavuşmuş olurlar. Bu su kuyuları özellikli olarak açıldıklarında maliyetlerinde artış yaşanırken sadece içme ihtiyacına yönelik olarak değil diğer temel ihtiyaçların giderilmesinde de kullanılır.

Su kuyuları açıldıktan sonra da teknik bakımları, onarımları ya da arızalanmaları durumunda gerekli olan servis ihtiyaçlarında da dernek tarafından gerekli çalışmalar yapılırken kalıcı hizmetler arasında bu kuyuların inşası gelir.

Kardeşeli Derneği insani yardım kuruluşu olarak hizmet verirken yaşanan dramlara da çare olmayı kendisine ilke edinir. Yaptığı hizmetlerde bir karşılık beklemeyen dernek, insan hakları ihlallerinde de çeşitli faaliyetler yürütür.

Dünyada çeşitli coğrafyalarda oluşan kuraklık ve kıtlıklar suya olan ihtiyacın daha fazla hissedilmesine yol açarken yaklaşık olarak 700 milyona yakın insan susuzluk problemi ile karşı karşıyadır. Bu insanların büyük bir kesimi Müslüman toplumların vatandaşları olurken birçok can kaybı susuzluk sebebi ile gerçekleşir.

Bu dramın sonlandırılması maksadıyla su kuyuları açılması gerekli bir hal alırken yapılacak çalışmalarda yardım derneklerinin faaliyetleri söz konusudur. Kardeşeli Derneği de bu hizmetleri veren bir kuruluş olarak mazlumların yanında yer alır.

Kardeşeli Derneği Çalışmaları

Kardeşeli Derneği'nin çalışmaları yalnızca su kuyuları ile sınırlı olmazken farklı alanlarda da birçok faaliyetinden söz etmek mümkündür. Bu çalışmalar arasında insan haklarının savunulması ya da çeşitli yardımların yoksullara ulaştırılması konusunda Kardeşeli Derneği Çalışmaları bulunmaktadır.

Dernek verdiği hizmetlerde insan onuruna yakışan bir yaklaşımı kendisine ilke edinirken ülke içerisinde ya da dünya genelinde yaşanan dramlara sessiz kalamaz ve çeşitli yardımları çaresizlere ulaştırır. Yetim yardımları gibi birçok çalışmada derneğin faaliyetleriyle karşılaşılır.

Bundan dolayı da Kardeşeli Derneği birçok yardım faaliyetinde insani yardımlar konusunda aktif olarak hizmet verir. Yardıma ihtiyacı olan tüm canlıların yanında yer alan derneğin paylaşma ve yardımlaşma mantığı ile hareket ettiği görülmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.