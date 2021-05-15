Kardeşeli Derneği’nden yetimlere yardım eli

Kardeşeli Derneği insani her tür ihtiyaç konularında faaliyet veren bir yardım kuruluşudur ve 2003 yılından bu yana hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürür. Dünya genelinde ve ülkemizde yaşanan çeşitli insani dramlar sebebiyle zorda olan çaresiz insanlara umut olmayı kendisine amaç edinen derneğin birçok faydalı çalışması bulunur. Kardeşeli Derneği Yetim Yardımları da bu tür çalışmalar arasında yer alırken farklı coğrafyalarda yaşanan savaşlar ve problemler sebebiyle yetim kalan çocuklar korumaya alınır.

İslamiyet'in yaygın olarak yaşandığı topraklarda devam eden savaşlar, kıtlıklar sebebiyle bu olumsuzluklardan en fazla çocuklar etkilenmektedir. Ailelerini kaybeden çocukların çeşitli problemlerle karşılaşması mümkün hale gelirken yaşam güvenlikleri de tehdit altında bulunur.

Bunun yanı sıra çocuklar organ kaçakçılığı, fuhuş, çocuk işçilik ya da çocuk yaşta askerlik gibi çeşitli sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca misyonerlerin çalışmaları da çocuklara yönelik olurken bu çocuklar kötü niyetli kimselerin hedefi durumuna gelmektedir.

Yetim çocuklara sahip çıkılması bir insanlık görevi olurken Kardeşeli Derneği de bu konuya duyarsız kalmayan kuruluşlardan biridir. Dünyanın birçok bölgesinde yetim çocukların güvenliğinin sağlanması önemli bir problem olurken bu çocukların geleceklerinin de güven altına alınması gerekir.

Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra kendi yaşamlarını sürdürebilecek hale gelene kadar sahip çıkılmaları gereken yetim çocukların yardım eline ihtiyacı olmaktadır. Çocukların barınma, beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen faaliyetlerde yardımlaşma ruhu ile hareket edilirken gönüllülük esasına bağlı olarak bu çocuklara sahip çıkılır.

Çocukların yakınlarının bulunması ve yanlarına yerleştirilmesi çalışmalarında derneğin faaliyetleri söz konusu olurken kimsesi kalmayan ve çaresiz olan yetimler için de kalıcı barınak yapılması ya da yetimhanelerin oluşturulması gerekli olur.

Bu tür çalışmalar sırasında Kardeşeli Derneği üzerine düşenleri yaparken mazlumların ve çaresizlerin yanında olmayı kendisine amaç edinir. Kardeşeli Derneği 2006 yılından bu yana yetimler için geliştirilen çeşitli projelerde yer alırken kimsesiz çocuklara sahip çıkılması ve onların güvenli koşullarda yaşayabilmesi için elinden geleni yapmaktadır.

Açılan yetimhaneler kalıcı inşalar arasında yer alırken bu binalarda hem çocukların güvenli bir şekilde yaşaması sağlanırken hem de gerekli eğitimleri almaları için destek verilir. Dernek bu çalışmaları da gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirirken çocukların baskı altında kalmadan kendi kültürleri ile uyumlu bir yaşayışa sahip olmaları için gayret etmektedir.

Kardeşeli Derneği yetim yardımlarının yanı sıra birçok faaliyette de bulunurken Ramazan ayına özgü yardımlaşma geleneğini de sürdürmektedir. İftar ya da sahur için hazırlanan gıda yardımları, çocuklar için bayramlık yardımları ya da ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan gıda kolileri de derneğin hizmetlerinden yalnızca biridir.

KARDEŞELİ Derneği Faaliyetleri

Derneğe ait çalışmalar yetim yardımları ya da Ramazan yardımları ile sınırlı olmayıp bunun yanı sıra su kuyuları, çeşitli gıda yardımları da dernek faaliyetleri arasında yer alır. Herkese eşit bir yaklaşımla hizmet götüren kuruluş dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin hareket eder. Kardeşeli Derneği Faaliyetleri arasında birçok çalışma yer alır.

İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda da dernek çalışmaları ile karşılaşılırken bu konuda kuruluşun hassasiyetlere sahip olduğu görülür. Çeşitli afetler sırasında ortaya çıkan insani ihtiyaçların giderilmesinde de kuruluşun hizmet verdiği görülürken kurban bağışları ya da Ramazan yardımları da bu faaliyetler arasında yer alır.

Kardeşeli Derneği Asya ve Afrika kıtasında ortaya çıkan çeşitli insani dramlarda yaptığı çalışmalarla mağdurların yanında olan bir dernektir. Bunun yanı sıra ülke genelinde ve yakın coğrafyalarda gerçekleşen olumsuzluklar karşısında da hizmet verir. Bundan dolayı da insani yardımlar konusunda aktif olarak görev aldığı görülmektedir. Kuruluş tüm canlıların yaşam haklarını önemser ve her tür yardımda onların yanında yer almayı amaç edinir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.