Kardeşeli Derneği’nden ihtiyaç sahiplerine “kardeş eli”

Adı üstünde Kardeşeli Derneği, kardeşlik bilinci temelli dünyanın her yerinde yerine yardım ulaştıran kurumsal bir sivil toplum kuruluşudur. Yeryüzünde yoksulluğun ortadan kalkması, kardeşlik ve paylaşmanın hakim olması için çalışan dernek, her insanın hak ettiği gibi insanca yaşamasına en büyük katkıyı sağlamaktadır.

Kardeşeli Derneği'nin yardım faaliyetleri sürekli olup, doğal afet ve savaş gibi olağanüstü durumlarda ekstra hızlı şekilde yapılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan insanların sesini yardım etmek isteyenlere duyuran dernek, insani yardım konusunda ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan yardım çalışmaları yapan Kardeşeli, yardıma ihtiyacı olan herkesin, ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanında olmaktadır. Yardımlaşma kültürü ne kadar yayılırsa, dünyada yoksulluk oranı da o oranda azalır. Kardeşeli, bir yandan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken bir yandan da paylaşma ve kardeşlik duygusunun hakim olması için bilinçlendirici projeler geliştirmektedir.

Ülkemizde ya da dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli sebeplere bağlı olarak zor günler geçiren insanlar var. Kardeşeli, sürdürülebilir yardım projeleriyle farklı ülkelerde maddi zorluk yaşayan insanların sesini duyurarak hızlı, etkili ve köklü yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Bir dernek düşünün ki, insani diplomasiden tutun da su kuyusundan bayram bağışlarına, eğitimden mescit projelerine kadar birçok yardım faaliyeti yürütüyor. Üstelik tüm faaliyetlerini, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda şeffaf olarak gerçekleştirmektedir. Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin tamamen insani yardım amaçlı çalışan Kardeşeli, dünya üzerinde birbirini tanımayan birçok insanı yardımlaşma ve paylaşma amaçlı bir araya getirmiştir.

İnsani yardımda bulunmak isteyenler, yaradılışları gereği yapılarında var olan şükretme duygusunun doğal bir sonucu olarak Kardeşeli Derneği'ne bağışta bulunuyorlar. Yaptıkları bağış, dünyanın farklı ülkelerinde yoksulluk çekenlere olabildiğince hızlı şekilde ulaştırılıyor. İyi standartlarda yaşamak herkesin hakkıdır. Allah katında herkes eşit olsa da, maalesef ki dünya üzerinde son zamanlarda ciddi seviyede bir eşitsizlik hakim. Yaşanan doğal afetler, coğrafi koşullar ve iç çatışma gibi olayların sebep olduğu yoksulluk, giderek artıyor. Kardeşeli, sebebi ne olursa olsun herhangi bir ayrım yapmadan, dünya üzerinde ne kadar mağdur insan varsa, olabildiğince yardım eli uzatıyor. Profesyonel bir çalışma yürüten dernek, yardım faaliyetlerini öncelik sırasına göre yapıyor. Bu sayede acil müdahale gereken durumlarda, aşırı bir mağduriyet yaşanmadan insanların yaşam koşulları iyileştiriliyor.

Dünya üzerinde yoksulluk, sadece yapılan yardımlarla bitirilemez. Projeler her ne kadar kalıcı ve sürdürülebilir olsa da, önemli olan sorunun köküne inmek, ihtiyaçlara kalıcı çözümler bulmaktır. Kardeşeli Derneği, temel ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere eğitim, sağlık ve ibadet alanında da ihtiyaçlara kalıcı çözümler sağlıyor. İnsanların sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeye yardımcı faaliyetleriyle, yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım etmek isteyenler arasında güvenilir köprü kuruyor. Nitelikli bir kurum aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara kardeş eli uzatmak hem maddi hem manevi ferahlık demek.

Her nerede olursa olsun zulme uğramış, tedaviye muhtaç, sakat kalmış, yoksul, çeşitli sebepler dolayısıyla mağdur olmuş insanlara yardım için önemli girişimlerde bulunmak, insanlığın onurunu koruyarak nitelikli yaşama katkı sağlamak, Kardeşeli faaliyetleri kapsamındadır. Bir taraftan yoksullukla etkili şekilde mücadele ederken bir yandan da kaliteli bireyler yetişmesi adına eğitim öğretim ve kültürel alanlarda faaliyetlerde bulunmak, Kardeşeli farkıyla insan yardım olgusunun çıtasını yükseltmiştir. Yani muhtaç insanlara maddi manevi yardım sağlamak, insanların menfaatine yönelik olan her çalışmayı desteklemek ve mağdur insanların elinden tutmak, Kardeşeli Derneği'nin yürüttüğü yardım faaliyetleridir. Derneğin resmi web sitesi üzerinden istenilen türde bağışta bulunmak mümkün. Yoksullara ben de kardeş eli uzatmak istiyorum derseniz, siteyi ziyaret edip bağışta bulunabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.