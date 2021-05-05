Kardeşeli Derneği insanlık için çalışıyor

İnsani yardım derneklerinden biri olan Kardeşeli Derneği 2003 yılında kurulmuştur. Gönüllülük esasına bağlı olarak kurulan derneğin resmi olarak faaliyetlerine başlaması 2006 yılında söz konusu olurken kuruluşun merkezi İstanbul’dur.

Mağdur olan insanlara yardım etmeyi kendisine ilke edinen bu derneğin dünya genelinde ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmayı hedeflediği görülmektedir. Dünyanın içerisinde bulunduğu şartlar gereği çeşitli coğrafyalarda insanların mağduriyet yaşadığı görülürken açlık, yoksulluk ya da kıtlık gibi birçok olumsuzluk yaşam şartlarını güçleştirmektedir.

Aynı zamanda bazı bölgelerde yaşanan savaların da insani dramlar yarattığı görülürken birçok çocuğun bu savaşlarda ailelerini kaybetmesi ve yetim kalması söz konusu olmaktadır. Dünyanın yaşanabilir bir hale gelmesi amacıyla çalışmalar yapan derneğin birçok ülkede faaliyetleri bulunur.

Kardeşeli Derneği'nin Çalışmaları Nelerdir?

İnsani yardım kuruluşu olarak hizmet veren Kardeşeli Derneği çeşitli çalışmalarla faaliyet yürüten bir kuruluştur. Kardeşeli Derneği'nin Çalışmaları Nelerdir? Araştırılan bir konudur. Sosyal yardım çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda da yararlı faaliyetler yürüten bu kuruluşun kalıcı eserlerin inşasına da katkısı olmaktadır.

Dünya genelinde insani açılardan çeşitli dramlar yaşanırken bunlardan biri de insan haklarına yönelik olarak gerçekleşen durumlardır. Dernek çalışmaları arasında bu konuda yürütülen faaliyetler de söz konusu olurken insan haklarının ihlalinin durdurulması için etkin olarak faaliyetler yürütülür.

Mağduriyetlerin yaşandığı bölgelerde bu derneğin yaptığı çalışmalar arasında Kurban bağışları ve Ramazan ayına özgü olarak yapılan yardımlaşmalar da yer alır. Derneğin gerçekleştirdiği bu çalışmaların yanı sıra kalıcı projelerde de çözüm ürettiği görülürken su kuyularının açılması ya da gerekli yaşam alanlarını inşası gibi faaliyetlerden de söz etmek mümkündür.

Asya ve Afrika kıtasında yaşanan su kıtlığı insanların temiz su kaynaklarına ulaşmasında büyük bir etki gücüne sahip olurken bu sebebe bağlı olarak da çeşitli hastalıklar ve ölümler gerçekleşir. Bundan dolayı bu coğrafyalarda açılan su kuyuları hayati önem taşır. Dernek çalışmaları arasında su kuyularının açılması yönünde de faaliyetler söz konusu olurken insana yardım temelinde bir bakış açısıyla hareket edilir.

Bu coğrafyalarda yaşayan insanların mağduriyetleri ve insani dramları derneğin çalışmaları arasında yer alırken yardımlaşma ve paylaşma duygusu en üst seviyede yaşanır. Yaşama alanları da insanların ihtiyaç duyduğu temel gereksinimler arasında yer alırken su kuyuları gibi bu tür yardımların gerçekleşmesi de sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek açısından önem arz eder. Bundan dolayı da derneğin kalıcı yardım faaliyetleri arasında bu tür çalışmalara da yer verilir.

Kardeşeli Derneği birçok ülkede çalışmalar yürüten bir kuruluştur ve bunlar arasında çeşitli kıtalarda yer alan ülke isimleri yer alır. Afrika, Asya kıtalarının yanı sıra Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de de derneğin çalışmalarından söz etmek mümkündür.

Türkiye'de gerçekleşen faaliyetlerde de ihtiyaç sahiplerine çeşitli yöntemlerle ulaşılmakta ve insan onuruna yakışan bir metotla yardımlar iletilmektedir. Doğal afetler sonrası yaşanan çeşitli mağduriyetlerin giderilmesinde de derneğin aktif olarak görev aldığı görülmektedir.

Denek yardımlaşma faaliyetlerinde öncü bir yaklaşıma sahip olurken yardımlarında insan ayrımı yapmaksızın hareket etmektedir. Çeşitli coğrafyalarda yaşayan ve mağduriyet yaşayan birçok kişiye yardımlar ulaştırılırken dil, din ya da ırk ayrımı gözetilmeksizin hareket etmektedir.

Bundan dolayı da insani açıdan yaşanan tüm sıkıntılar karşısında derneğin çalışmaların görmek mümkündür. Yardımlaşma ve paylaşma odaklı çalışmalar sürdüren Kardeşeli Derneği sürdürülebilir projelerde ve kalıcı çalışmalarda adı geçen bir kuruluştur.

Savaşlar, doğal afetler ve kıtlıklar insan yaşamını olumsuz yönde etkileyen gelişmelerdir ve bunların sonucunda milyonlarca insanın mağduriyet yaşadığı görülür. Çaresiz kalan ve yardıma gereksinim duyan bu insanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında dernekler önemli görevler üstlenirler. Kardeşeli Derneği de toplumsal konularda hassasiyet sahibi kuruluşlardan biri olarak bu alanda faaliyet yürütmektedir.

İnsani değerlerin önemsendiği ve her tür mağduriyetin giderilmesinin amaç edinildiği çalışmalarında yardıma ihtiyacı olan tüm canlılara yönelik olarak hizmet götürür. Kardeşeli Derneği uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmalarında paylaşmayı ve yardımlaşmayı esas alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.