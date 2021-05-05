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Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca; Afrika Çad bölgesinde açılışı yapılan, Türkiye Yetimhanesinin birçok yetime umut olacağını, bu bölgelerde yardımların daha da artarak devam edeceğini açıkladı.

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Google News - Timeturk
05.05.2021 00:46:29
Kardeşeli Afrika'da yetimhane açılışlarına bir yenisini daha ekledi

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca ‘Dünyanın bir diğer ucunda kardeşlerimiz yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele ediyorken derneğimiz bu mücadelesinde kimsesizleri yalnız bırakmıyor.' açıklamasında bulundu.Afrika Çad'ın başkenti olan Encemineye 15 km mesafede bulunan Alaya köyünde, Kardeş Eli Derneği'nin gece gündüz devam eden çalışmaları ile Türkiye Yetimhanesinin açılışı gerçekleşti. Dernek, yetim kardeşlerimiz adına sayısız yardımlarına böylelikle bir yenisi daha ekledi.

 

Ailesini kaybeden, sahipsiz ve korunmaya muhtaç yetimlerimiz için: yetimhaneler, umut ışığı olmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde çocukların en çok barınmaya ve geleceklerini adına iyi bir eğitim almaya ihtiyacı var. Hiçbir destek alamayan yetim çocuklar, birçok olanaklardan ve eğitimden geri kalıyor. Kardeş Eli Derneği, sürekli devam eden yetimhane yapımı ile milyonlarca çocuğa umut ışığı oluyor. Faaliyetleri 16 ülkede 7/24 devam eden derneğin, Türkiye Yetimhanesi açılışı ile bu kez Çadbölgesinde ki yetimlerin sesi oldu. Yetimhane detayları şu şekilde:

3 adet sınıf

3 adet yatakhane

2 adet tuvalet

2 adet banyo

1 adet yönetim odası

1 mutfak

1 yemekhane

250 metrekare oyun alanı

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Toplamda 800 metrekare bir alan olan yetimhane, ortalama 100 kişilik kapasiteye sahip. Ayrıca Solar enerji sitemi sayesinde: yetimhanenin tüm bölümlerine elektrik enerjisi ve aynı zamanda su ihtiyacı olan bölümlerine solar enerji ile ihtiyaçlar sağlanmaktadır.

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Sizde kardeş eli olmak için çıkılan bu yolda 444 44 46 iletişim numarasından derneğe ulaşarak desteklerinizle yetim çocukların hayatına umut ışığı olabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.kardeseli.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan