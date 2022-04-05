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Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir?
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TIMETURK / YAŞAM / Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir?

Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir?

Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Zekat verecek olan kişiler, zekatın kimlere verilip kimlere verilmeyeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bu ve benzeri konuların yanıtlarını paylaştı. Peki ama fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir? İşte detaylar...

44 Dakika Önce
2022-04-05 11:08:15
Kardeş kardeşe zekat verebilir mi? Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir?

Zekat verecek olan kişiler, zekatın kimlere verilip kimlere verilmeyeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bu ve benzeri konuların yanıtlarını paylaştı. Peki ama fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Zekat kimlere verilir? İşte detaylar...

Kardeş kardeşe zekat verebilir mi?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun hadislerle de açıkladığı gibi, fakir olan kardeşe zekat verilebilir.

Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?

Fakir olan kardeşe zekât verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 275; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 172, 293). Hatta zekât verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” (Buhârî, Zekât, 44; İbn Mâce, Zekât, 24) buyurarak bunu teşvik etmiştir. (Diyanet İşleri Yüksek Kurulu)

Zekat kimlere verilir?

Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 266).
Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 268).

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî', II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.
“Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır. .

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