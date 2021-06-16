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Kardeş eli Ramazanda 2541 Kurban Bağışı ve 589 Su Kuyusu ile insanlara Umut Oldu

Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, 2021 Ramazan Ayı süresince 16 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu. Dernek, dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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16.06.2021 09:57:26
Kardeş eli Ramazanda 2541 Kurban Bağışı ve 589 Su Kuyusu ile insanlara Umut Oldu

Kardeş eli Ramazanda 2541 Kurban Bağışı ve 589 Su Kuyusu ile insanlara Umut Oldu

Kardeşlerimize hem maddi hem manevi destek olmak yolunda, Ramazan Ayı'nda 16 ülke'de 2541 adet  kurban bağışı ile 111.804  kişiye kurban etini ulaştırdı. Susuzluk ile mücadele eden bölgelerde 589 köye 589  adet su kuyusu açarak, 517.650 kişiye  kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı binlerce kişiyi temiz suya kavuşturdu.

oyuncak

Ramazan nedeni ile yurt içinde İhtiyaç sahibi olan  18.175 aileye kumanya dağıtımı, yurt dışında ise dul,yetim ve mazlum 32.270 aileye  kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.Yurt içinde 47.850  kişiye iftar paketi ve yurtdışında 123.220 kişiye iftar paketi ulaşarak bayramın bereketini paylaştı.

kurban

İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgelere 2.365 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı, 478 adet Rahle dağıtımı, Afrika'da 1 mescit imarı tamamladı. Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 487 kardeşimize, katarakt ameliyatı desteği sağladı. Yetim kardeşlerimizin her daim yanında olan kardeş elini uzatmayı eksik etmeyen dernek, 12.850 adet yetime bayramlık dağıtımı ve çocukların yüzlerinde ki tebessüm olabilmek adına 112.850 adet oyuncak dağıtımı gerçekleştirerek kardeşlerimize umut oldu. Kardeş Eli Derneğinin, yardımlarını gerçekleştirirken yolu iyilik yolu, hedefi ise kardeşlik oldu. 2021 yılı için dernek, insani yardımlarına devam ederek dünyanın her yerine ulaşmayı hedefliyor.

Siz de mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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