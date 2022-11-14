Kardeş Eli Derneği Bartın Amasra'da hayatını kaybeden maden şehitlerini anısına su kuyusu açtı

Kardeş eli derneği Genel Müdür Uğur Erkoca, 'Maden Ocağında Gerçekleşen Patlamada Hayatını Kaybeden ve Tüm Türkiye'yi Derinden Üzen Maden Şehitlerinin Anısını Yaşatmak İçin Afrika Uganda'da Su Kuyusu Açtık' Açıklamasında Bulundu

Kardeş Eli Derneği dünyanın ve ülkemizin her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, Bartın Amasra maden ocağında gerçekleşen patlama nedeni ile hayatını kaybeden 41 maden şehidinin anısını yaşatmak adına suya en çok ihtiyaç duyulan bölgelerin başında gelen Afrika Uganda'da su kuyusu açtığını duyurdu.





17 ülke 'de maddi ve manevi yardım çalışmalarını sürdüren dernek, açılan bu su kuyusu ile, emekçileri unutmuyor, anılarını dünyanın bir ucunda yaşatmaya devam ediyor. Kardeş eli derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca ‘Hepimiz aldığımız acı haberle sarsıldık. 41 emekçinin hatıralarına sahip çıktığımızı,unutmadığımızı ve dualarımızdan eksik etmediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ayrıca açılan su kuyusu ile temiz su sıkıntısı yaşayan halkın içilebilir su ihtiyacını karşılarken maden şehitlerimizin ailelerinin acısını bir nebze de olsa hafifletmeyi gönülden istiyoruz.Hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.' açıklamasında bulundu.

.