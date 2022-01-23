Kardan adam nedir? Kardan adam nasıl yapılır?

Kış aylarının eğlenceli aktivitelerinden biri de kardan adam yapmaktır. Farklı ölçülerde yapılan kardan adamlar, hayal gücüne göre şekil verilerek çeşitli şekillerde süslenirler.

Malzemesi kar olan ve şekil olarak ana hatlarıyla insana benzetilen bir tür heykeldir. Kardan adamın yapımında kullanılacak olan karın özelliği ise çok önemlidir. Taze yağan karın kullanılmasıyla yapılan kardan adamlar en makbul olanlarıdır. Özelliklede çoçukları heycanla beklediği kar yağışları etkili olmaya başladı. İşte kardan adam nasıl yapılır sorusunun cevabı...



Kardan adam yapmak için öncelikle taze kar sıkıştırılarak bir yığın oluşturulmalıdır. Bu, kardan adamın yapılacağı yere üst üste yığıp sıkıştırarak kar biriktirmek şeklinde olabileceği gibi, kar üzerinde bir kartopunun yuvarlanması ile de elde edilebilir. Yuvarlanan kartopunun yavaşça hareket ettirilmesi ve yeni katılan karların el ile vurularak sıkıştırılması gerekir. Yığın ne kadar sıkı olursa kardan adam o kadar dayanıklı olacaktır. Bu şekilde genellikle 2 ya da 3 adet büyük kartopu yapılır ve üst üste konur. Bu kartoplarının büyükten küçüğe doğru gitmesi ve en üste baş için koyulacak olan kartopunun ise daha da küçük yapılması gerekir. Kardan adamın direkt olarak karın yere yığılıp sıkıştırılarak yapılması durumunda ise, gövde istenen yüksekliğe getirildiğinde, uygun boyutta bir baş oluşturularak gövdenin üzerine oturtulur ve kardan adamın yapımı tamamlanmış olur. Yapılan kardan adam isteğe göre el veya sert bir cisim kullanılarak şekillendirilebilir.



Sıra geldi kardan adamın süslenmesine. Kardan adamın gövdesinin ön kısmına ceviz büyüklüğünde kömür parçaları, zeytin ya da küçük taşlar iliştirilerek düğme görünümü verilir. Kardan adamın kolları içinse genellikle omuz bölgesinden gövdeye ağaç dalları ya da çalılar sokulur. Kardan adama, karları süpürüyor görüntüsü vermek için de hazırlanan kollara, uzun saplı bir çalı süpürgesi dayanır. Kardan adamın başı bir bere, şapka ya da kova geçirilerek süslenir ya da soğuktan koruyucu kulaklık da takılabilir ve kardan adamın boyun kısmına da genellikle şapka ile bir örnek olacak şekilde atkı dolanır. Kardan adamın gözeri için birer adet kömür parçası ya da zeytin kullanılır. Aynı malzemenin bir yay oluşturacak şekilde dizilmesi ile de kardan adamın ağzı oluşturulur. Son olarak da kardan adamın suratının ortasına, çok uzun olmayan bir havuç takılarak burnu yapılmış olur. Yapılan kardan adam hava ısınana kadar keyifle sergilenir. .