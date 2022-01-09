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TIMETURK / YAŞAM / Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

 Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-09 13:22:50
Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.

Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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