Karagül: Ülkesinden nefret edenler nerede?

Geçtiğimiz günlerde Almanya; Frankfurt Havalimanı'nda krizi çözmek için Türkiye’den 2 bin kişi almak istemişti. Almanya'nın bu teklifine Türkiye'de ilgi görmedi. Gazeteci Yazar İbrahim Karagül ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yazar İbrahim Karagül sosyal medya hesabından 'Almanya; Frankfurt Havalimanı'nda krizi çözmek için Türkiye'den 2 bin kişi almak istemiş. Kimse gitmemiş. 2 ayda araba, 6 ayda ev alanlar nerede? Hani; “Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir bilmem ne kazandı” diyenler, ülkesinden nefret edenler nerede?' ifadelerini kullanarak sitem içerikli paylaşımda bulundu. .