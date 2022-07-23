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Karagül: Ülkesinden nefret edenler nerede?

Geçtiğimiz günlerde Almanya; Frankfurt Havalimanı'nda krizi çözmek için Türkiye’den 2 bin kişi almak istemişti. Almanya'nın bu teklifine Türkiye'de ilgi görmedi. Gazeteci Yazar İbrahim Karagül ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

15 Dakika Önce
2022-07-23 11:20:41
Karagül: Ülkesinden nefret edenler nerede?

Yazar İbrahim Karagül sosyal medya hesabından 'Almanya; Frankfurt Havalimanı'nda krizi çözmek için Türkiye'den 2 bin kişi almak istemiş. Kimse gitmemiş. 2 ayda araba, 6 ayda ev alanlar nerede? Hani; “Türkiye bir mühendis kaybetti, Almanya bir bilmem ne kazandı” diyenler, ülkesinden nefret edenler nerede?' ifadelerini kullanarak sitem içerikli paylaşımda bulundu.

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