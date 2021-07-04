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Karadeniz'in çalışkan kadınları zorlu bal mesaisinde

Yaz aylarında eşlerinin yanında Ağrı yaylalarında kalan Ordulu kadın arıcılar Hatun Şahin ile Çiğdem Duman, zorlu dağ şartlarında günlük işlerinin yanında bal üretimi takibinden, kovan bakımına her işi yapıyor.

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04.07.2021 11:57:26
Karadeniz'in çalışkan kadınları zorlu bal mesaisinde

Ağrı yaylalarına gelen Ordulu kadın arıcılar, kaliteli bal üretmek için eşleriyle zorlu mesai yapıyor.

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Türkiye'de gezgin arıcılığın yaygın yapıldığı illerden Ordu'da yaşayan arıcılar, zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerde bal üretmek için çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylaları tercih ediyor.
Uzun yıllar doğu illerini karış karış gezen arıcılar, son yıllarda tercih ettikleri bereketli Ağrı yaylalarına kovanlarını bırakarak bal üretiyor.

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Yüzlerce kovanlarını dere kenarları ve geven otunun yoğun olduğu alanlara bırakarak burada çadırlarda yaşamlarını sürdüren gezgin arıcılar, en büyük desteği de eşlerinden görüyor.

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Bal üretimi takibinden, kovan bakımına her işi yapıyorlar

Yaz aylarında eşlerinin yanında Ağrı yaylalarında kalan kadın arıcılar Hatun Şahin ile Çiğdem Duman, günün ilk ışıklarıyla uyanıp günlük işlerini yaptıktan sonra koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanlar arasında dolaşıyor.

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Ellerine aldıkları kova içerisindeki dumanla kovanları tek tek kontrol eden kadınlar, petek ve arıları inceleyerek bal durumunu kontrol ediyor.
Kaliteli bal üretmek için gece gündüz demeden kavurucu sıcaklarda çalışarak eşlerine destek olan kadın arıcılar, zaman zaman da kovanları onarıp çıta bakımını yapıyor.
Kadın arıcılar, kovanların bakımının yanı sıra konakladıkları yerde bahçe oluşturarak sebze de yetiştiriyor.

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"Arıcılık hem zor hem de güzel"

Arıcı Hatun Şahin, AA muhabirine, ekmek paralarını kazanmak ve geçimlerini sağlamak için ailesi ile Ağrı'nın yaylalarında arıcılık yaptığını söyledi.

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Arıcılığın zorlu bir iş olduğunu ve severek yaptığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"Aynı zamanda dünürümle komşuyuz. Boş zamanımız yok. Sabah namazıyla uyanıp kahvaltımızı hazırlıyoruz. Öğlene kadar yemek ve bulaşık yıkayıp sonrasında eşim ve oğluma yardımcı olmak için arıların içerisine giriyorum. Ekmeğimizi helalinden kazanmaya çalışıyoruz. Genelde her yıl il il geziyoruz. Bal hasadından sonra da sonbaharda gidiyoruz. Arıcılığın zorlukları var. Evdeki konfor burada yok. Çamaşır ve bulaşıkları ellerimizle yıkıyoruz. Doğal ve temiz hava bize iyi geliyor. Arıcılık hem zor hem de güzel."

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Her işin emek gerektirdiğini ve bal üretimine kısa bir zaman kaldığını anlatan Şahin, bostanda organik domates, soğan, mısır ve farklı ürünler yetiştirdiğini belirtti.
Arıcı Çiğdem Duman da 10 yıldır arıcılıkta eşine yardım ettiğini aktardı.

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Yavaş yavaş hasada hazırlandıklarını dile getiren Duman, şunları kaydetti:
"Sonrasında bal çekimini yapacağız. Biz Karadeniz kadınları eşimize bahçede, arıda ve her işte yardım ediyoruz. Arıların bakımını yaptık. Arıcılık güzel, bağımlılık yapıyor ve bakımı çok zevkli geçiyor. Arılarla çok ilgilendiğimiz için boş zamanımız çok az oluyor. Buranın havası temiz ama gölgelik olmadığı için çok sıcak oluyor. Sıcak tepemizdeyken de çalışıyoruz."

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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