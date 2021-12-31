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TIMETURK / YAŞAM / Karadavi'nin tutuklu kızı serbest bırakıldı

Karadavi'nin tutuklu kızı serbest bırakıldı

Mısır’da Başsavcılık, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin 4 yıldır tutuklu kızı Ala el-Karadavi’nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

2 Saat Önce
2021-12-31 16:24:27
Karadavi'nin tutuklu kızı serbest bırakıldı

Mısır'da Başsavcılık, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin 4 yıldır tutuklu kızı Ala el-Karadavi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

علا-قرضاوي

Konuyla ilgili haber Mısır resmi ajansı MENA'da yayımlandı.

Habere göre, "terör örgütüne üye olmak ve finanse etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada, 4 yıllık tutukluluğun ardından Karadavi, serbest bırakıldı.

Karadavi'nin tahliye edildiği davada, aynı suçlamalarla çok sayıda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (ihvan) üyesinin de yargılandığı belirtildi.

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Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef, Temmuz 2017'de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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