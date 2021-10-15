Kara yollarının 'kaza' raporu

En çok kaza ağustos ayında olurken dar yollarda yaşanan kazalardaki artış dikkati çekiyor

Kara yollarında 2020 yılında 983.808 adet trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 4.866 kişi hayatını kaybetti.

Yolların geometrik özelliğine bakıldığında "en çok" düz yolda kaza yapıldı.

101 bin 600 adet düz yol kazasına karşı ikinci sırada yer alan virajlarda 10 bin 472 kaza gerçekleşti.

Dar yollarda 1.318 kaza

Yaya geçitleri 11 bin 257 kaza ile ilk sırada yer aldı. Okul geçitlerinde yaşanan kaza sayısı ise 623 adet.

Dar yollarda 1318 kaza, köprü üstünde 669 kaza, tünel içlerinde 388 kaza ve kasislerde 218 trafik kazası kayıtlara geçmiş bulunuyor. Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı kaza istatistik raporlarındaki veriye göre; sürücülerin 1167'si kaza yerinde 1237'si ise kaza sonrasında hayatını kaybetti.

İki araçlı kaza 61.371

Yerleşim yeri açısından bakıldığında tek araçlı 45 bin 446 kazaya karşılık iki araçlı 61 bin 371 adet kaza kayıtlarda yer alırken çok aracın karıştığı kaza sayısı ise 7 bin 46 adet. Kazalara karışan taşıt sayılarına bakıldığında ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmakta:

Otomobiller 122 bin 421 adetle kazada ilk sırada

İkinci sırada 39 bin 597adetle motosikletler geliyor.

Kamyonet kazası 36 bin 988

Bisiklet kazası ise yerleşim yeri ve yerleşim yeri dışında olmak üzere toplamda 7 bin 612 adet kaza yapmış durumda.

En çok kaza ağustosta

Kaza durum raporu uyarınca aylara göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları bağlamında

Ocak ayında 306, şubatta 292, martta 306 nisanda 244 mayısta 286 haziranda 449, temmuzda 591, ağustosta 663 eylülde 521 ekimde 496 kasımda 420 ve aralık ayında 292 ölü sayısı sözkonusu. Tabloya bakıldığında en çok ölümcül ayın ağustos olduğu görülüyor.

Fren sorunlu kaza ilk sırada

Taşıt kusurlarına bakıldığında kusur sayısında frenin sorun teşkil etmesi ilk sırada yer alıyor. Yol kusurları açısından bakıldığında yolda çuruk bulunması kazalarda ön sırada yer alıyor. Yolcu kusurları bağlamında ise taşıtlarda emniyet kemerinin ya da kaskın takılmaması ilk kusur olarak görülüyor ve bunun sayısı ise 139.

Trafikte ışıklara uymamaktan kaynaklı kusur 3 bin 634 olarak ilk sırada. Bunu taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü harekette bulunmak 3 bin 318 ile kusuruyla takip etmekte.

Avrupa'nın kaza raporu

Avrupa ülkelerinde trafik kazalarının durumuna bakıldığında:

Almanya'da 308 bin 721 kaza olurken bu kazalar sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 275

Türkiye'de ise 174 bin 896 kaza sonucu ölü sayısı 5 bin 473.

Belçika'ya baktığımızda ise ilginç bir tablo ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu ülkede 38 bin 455 trafik kazası yaşanırken bu kazalardan hayatını kaybedenlerin sayısı 604 kişi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.