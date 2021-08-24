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TIMETURK / YAŞAM / Kaplumbağa Terbiyecisi Zekiye Teyze

Kaplumbağa Terbiyecisi Zekiye Teyze

Amasya`nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı.

49 Dakika Önce
2021-08-24 21:17:58
Kaplumbağa Terbiyecisi Zekiye Teyze

Amasya`nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, evinde 15 yıldır beslediği kaplumbağasının yanı sıra 2 kaplumbağaya daha yuvasını açtı. Kaplumbağaların ikisine bahçede, birine ise henüz küçük olduğu için evinde bakan evli ve 4 çocuk annesi Artut, “15 yıldır baktığım bir kaplumbağam vardı. Şimdi 3 tane oldu. Birini çocuklar getirdi. Diğerini ise kapıya bırakmışlar. Kıyamadım, eve aldım” dedi.

Bahçesini sıra dışı dostluk kurup yavruları gibi sevdiği sevimli kaplumbağalara tahsis eden Artut, “Bana yükleri yok. Onlara ölene kadar bakacağım” diye konuştu. Annesinin kaplumbağaları diktiği sebzelerle beslemeye çalıştığını anlatan kızı Aynur Kara da, “Annem tam bir kaplumbağa terbiyecisi oldu. Onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Kapımıza kaplumbağa bırakanlara da sesleniyorum. 3 kaplumbağamız oldu. Daha bırakmayın” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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