Kansere yakalanan ünlü şarkıcı, sesini kaybetti

Arabesk müzik sanatçısı Tüdanya, gırtlak kanserine yakalandı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Tüdanya’nın gırtlağının alındığını ve sesini kaybettiğini duyurdu.

Ses sanatçısı Onur Akay, “Tek Geçim Kaynağı Olan Sesini Kaybetti” başlıklı yazısında Tüdanya'nın artık konuşamadığını ve sesini kaybettiğini açıkladı. Akay, sanat camiasına seslenerek Tüdanya için yardım çağrısında bulundu.

Akay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bir döneme milyonlarca satan albümleri ve sahne programları ile damga vuran arabesk şarkıcısı Tüdanya, maalesef gırtlak kanseri oldu ve gırtlağı alındı. 5 aydır Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Tüdanya, artık konuşamıyor ve maalesef tek geçim kaynağı olan sesini de kaybetti.

Bir şarkıcının yaşayacağı en acı olayı yaşayan Tüdanya, bu durumunu herkesten saklıyor, maddi zorluklar içinde ve ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. Ona mutlaka yardım eli uzatılması, sanatçı dostlarının yardım konseri düzenleyerek onun için sahneye çıkması ve Tüdanya'ya acil moral verilmesi gerekiyor. Allah yardımcısı olsun, şifa versin inşallah.”

TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Gerçek adı ise Hatice Döngü'dür.

İlk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te ‘Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen ‘Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan ‘Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında ‘O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.