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Kan donduran vahşette 'imza' detayı

Tatil için geldiği Fethiye ilçesinin Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal davasında, avukat tarafından sigorta poliçesinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu öne sürüldü.

39 Dakika Önce
2021-10-07 16:14:12
Kan donduran vahşette 'imza' detayı

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal davasında, avukat tarafından sigorta poliçesinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu öne sürüldü.

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KELEBEKLER VADİSİ'NDEN ATMIŞTI!

Yeni Asır'dan Adem Ülker'in haberine göre; Aysal ailesinin avukatı, davanın seyrini değiştirecek ayrıntılarla ilgili konuştu. Avukat Mehmet Kerem Özgen, "İmzalar ve yazılar sanığa ait olmasa dahi müvekkile de ait olmadığı ortaya çıkarsa bu poliçenin hiçbir şekilde merhume tarafından düzenlenmediği ortaya çıkacaktır. Müvekkil tarafından bu imzalar atılmadı, yazılar yazılmadıysa bu poliçenin de özellikle tazminatın alınabilmesi için hazırlandığı da ortaya çıkmış olacak" dedi.

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Eşi Hakan Aysal ile Haziran 2018'de Fethiye ilçesine giden ve Semra Aysal, 18 Haziran'da fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın bir süre önce karısına 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL'lik kredi çektiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Hakan Aysal, karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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SEMRA BAYSAL'IN İMZALARI MAHKEYE SUNULDU

Avukat Özgen, iddianamenin hazırlanmasına konu olan poliçenin en büyük delil olduğunu belirtti.

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Poliçedeki imzaların Semra Aysal'a ait olmadığını aktaran Özgen, bu durumun kriminal inceleme sonrasında kesinleşeceğini söyledi. Poliçe hazırlanırken altında imzası olan banka çalışanına ise ulaşılamıyor.

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Dosyada eksik olan tek şeyin kriminal raporu olduğunu aktaran Özgen, "Rapor geldikten sonra muhtemelen savcılık mütalaasını açıklayacak ve mahkeme nihai bir karar verecek" dedi. Davanın 5. duruşması 14 Ekim'de görülecek.

Kaynak: Yeniasır, Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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