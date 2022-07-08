Kalyone Festivali

Kalyone toplumu ilk festivalini gerçekleştirdi.

Dünya'nın farklı ırklarından insanların katıldığı etkinlik istanbul'da büyük ses getirdi.

Peki kim bu kalyoneler ve kalyone toplumu ?

mehmet kalyone olarak tanınan bir sporcunun kurduğu bu oluşum dikkatleri

üstüne toplarken her geçen zaman diliminde büyüyor.. kalyoneizmin kendi içinde bir felsefesi, yaşayış biçimi, özgünlüğü ve özgürlüğü var..

Genel olarak spora, sanata ve bilgiye değer veren insanlar..



Kalyoneizmin simgesi sonsuzluk ve kanatlardan oluşuyor. Festivalde insanların vücutlarının farklı yerlerinde kalyone simgesi dövme olarak bulunuyordu, kimileri tşörtlerine baskı yapmıştı kimileriyse bayrak olarak getirmişti..

Hindistanlılar , Ruslar , afrikalılar, iranlılar gibi bir çok çeşitli insan topluluğu sonsuzluğun kanatları altında birleştiler.

Etkinliğe politikacılar, gazeteciler, ünlü film yapımcıları, sanatçılar ve sporcular gibi birbirinden farklı meslek gruplarıda katıldı.



Beylikdüzü'nde Han spa fitness isimli spor kurumunun 6500 m2 açık havuzunda gerçekleşen festival ünlü film yapımcısı Erdal Tuşunel, ünlü gazeteci burhan akdağ, sunucu Erdal cin, politikacı kemal abdullahoğlu, yazar ayşe derin ökten, belediye başkan yardımcısı orhan ayyıldız, mastercheff yusuf avşar, inci baba kod ismiyle tanınan iş insanı cemal inci , hukuk dünyasından Emre Kara ve futbolcu razack traore gibi birbirinden farklı isimleri ağırladı.

herkesin aklında aynı soru işareti vardı

daha 27 yaşında bu çevreye nasıl sahip oldu ?



Sosyal medyada viral haline gelen etkinlik için kalyone ; modern ve özgür bir dünya için ‘ dedi.

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