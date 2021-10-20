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Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Can (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-10-20 00:15:23
Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Can, memleketi Orhaneli'de meslektaşları ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Can, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Can için bugün memleketi Orhaneli'de cenaze namazı düzenlendi.

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Meslektaşları ve yakınlarının katıldığı törende Can'ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Can, kılınan cenaze namazının ardından Orhaneli mezarlığına defnedildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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