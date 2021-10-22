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Kalp krizi geçiren liseli Yasin kurtarılamadı

Nevşehir'de, 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan (17), okul bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-10-22 21:25:39
Kalp krizi geçiren liseli Yasin kurtarılamadı

Kentteki özel bir kolejde eğitim gören 12'nci sınıf öğrenicisi Yasin Özcan, iddiaya göre, dün arkadaşlarıyla voleybol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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