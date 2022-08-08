Kalkan ve Çevresinde Yer Alan Antik Kentler

Kalkan, Antalya’ya bağlı Kaş’ın önemli bir tatil beldesidir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihte önemli roller üstlenmiş bir çok antik kent ile çevrelenmiştir.

Tarihte Işıklar Ülkesi olarak bilinen coğrafyanın bir parçası konumundadır. Kalkan tatilinizi daha da anlamlı kılmak için veya tarihi dokuları ziyaret etmeyi sevenlerdenseniz ve yüzyıllara meydan okuyup ayakta kalmayı başarabilen bu abideleri görmek isterseniz sizin için mutlaka görmeniz gereken kentlerin listesini hazırladık.

Antiphellos Antik Kenti

Antiphellos Likya'nın en eski kentlerinden biridir. M.Ö. 6. yüzyıldan başlayıp kesintisiz iskan görmektedir. En önemli ve korunmuş yapısı denize bakan antik tiyatrosudur. 26 basamak oturma sırasından oluşan tiyatronun sahnesi günümüze ulaşamamıştır.

Tlos Antik Kenti

Tlos Antik Kenti Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunmaktadır. Hitit belgelerinde Dlawa, Likya kaynaklarında Tlawa olarak geçmektedir. Dik yamaçlardan başlayan akropol doğal bir savunma sistemiyle korunmuştur. Kente çıkarken kaya mezarları manzaranızı oluşturacak. Stadyumu, hamamı, tiyatrosu ve kilisesi görülecek kalıntıları arasındadır. Ayrıca ayakta kalabilmiş altı kemerli kapıya sahip kent agorası ve güney kısmında Roma surları da görülebilmektedir.

Sidyma Antik Kenti

Kentten günümüze ulaşabilen kalıntılar Roma Dönemine aittir. Artemis tapınağı dikkat çekmektedir. Yine hamam ve kilise kalıntılarıyla da önemli bir yer tutar. Ayrıca bölgede birçok anıtsal kral mezarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu ev şeklindeki lahit mezarlar Sidyma Antik Kenti'nin sembolü haline gelmiştir.

Batık Şehir (Kekova)

Likya denizinin orta yerinde önemli bir tarihi limandır. Kayalık bir ada olan Kekova'ya tekne turlarıyla ulaşım sağlanmaktadır. M.S. 2. yüzyılda depremler sonucu yıkılan ve sular altında kalan kent uluslararası ticaret merkeziydi. Liman, rıhtım, fener, hamam, şapel ve kilise, ev kalıntıları tespit edilmiştir.

Kalkan'da Villa Konaklaması

Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu Kalkan tatilinizde huzurlu, sakin ve doğayı doyasıya yaşayabileceğiniz bir konaklama tercih etmelisiniz. Bunun için Kalkan villa kiralama ile lüks, konforlu ve korunaklı birbirinden güzel villa seçenekleri arasından size en uygun olanını seçebilirsiniz. Villa Reyonu adresini detayları incelemek ve cazip fiyat avantajlarını görmek için ziyaret edebilirsiniz. .