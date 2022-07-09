Kalben kimdir? Kalben'in kaç albümü var? Kalben'in hayatı ve şarkıları | Kalben aslen nereli?

Kalben kimdir? Kalben'in kaç albümü var? Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Kalben'in hayatı merak konusu oldu. İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan Kalben'in biyografisini sizler için derledik. Kalben'in hayatı, şarkıları ve merak edilenler...

Kalben'in kaç albümü var? Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan Kalben'in hayatı merak konusu oldu. İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan Kalben'in biyografisini sizler için derledik. Kalben'in hayatı, şarkıları ve merak edilenler...

Kalben kimdir?

Kalben Sağdıç 17 Ocak 1986 İskenderun'da dünyaya gelen müzisyen, söz yazarı ve kadın hakları savunucusudur.

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Bir dönem senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu. Kalben, bu süreçte büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Kalben'in single albümleri

Geri Dönme (Cem Adrian ile) (2018)

Yaşamak Var Ya (2018)

Kuşlar (2018)

Günaydın (2019)

Perişahı'nın Kızı (2020)

Kahveyi Kavururlar (2020)

Yüksek Yüksek Tepeler (2021)

Robot Kozmonot (Teoman ile) (2021)

Şanssız Mücadeleci (2021)

Ne Güzel Yerlerin Var (2021)

Robot Kozmonot (Karakter Remix) (2021)

Bilmiyor İçim (2021)

Çünkü Başka Sen Yok (2021)

Yağmurun Elleri (Yeni Türkü Zamansız) (2022)

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